Нидерланды стали шестнадцатой страной, в которой начала работать "Новая почта".

"Новая почта" вышла на новый рынок. Теперь клиенты могут заказать доставку из Украины или услуги курьера для отправки на любой адрес в Нидерландах.

В пресс-службе "Новой почты" поделились, что Нидерланды стали шестнадцатой страной, где логистическая компания предоставляет свои услуги, включая собственную курьерскую доставку.

Из Украины в Нидерланды к доставке принимаются отправления весом до 1000 кг. Эта услуга доступна как для физических лиц, так и для бизнес-клиентов компании.

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Сроки доставки из Украины в Нидерланды составляют от 4 дней, а внутри страны и в другие европейские государства - от 1 дня.

"Уже сейчас "Новая почта" работает с курьерской доставкой во всех городах Нидерландов. В ближайшее время планируем открытие еще и собственных отделений в Амстердаме и Утрехте, чтобы еще больше сервисов стали доступными для наших клиентов", - рассказал CEO Nova Post в Нидерландах Антон Черныш.

"Новая почта" - последние новости

Ранее УНИАН писал, что 1 октября "Новая почта" вышла на рынок Австрии с собственной курьерской доставкой. Сроки доставки в страну из Украины составляют от 5 дней, а по Австрии и в другие европейские страны - от 1 дня.

Кроме того, с начала октября "Новая почта" повысила тарифы на доставку отправлений - документов, посылок и грузов. В среднем они выросли на 10 грн.

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