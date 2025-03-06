Объявленная стоимость утраченных отправлений составляет более 3,3 млн грн.

Ночью 6 марта россияне, в результате атаки дронами, уничтожили в Сумах терминал "Новой почты". Один сотрудник компании-подрядчика погиб. Более 2500 посылок, которые были на территории терминала, сгорели. Об этом сообщает пресс-служба компании в своем Telegram-канале.

"Ночью россияне атаковали дронами город: разрушен терминал "Новой почты". К сожалению, погиб сотрудник компании-подрядчика. Два вражеских дрона-камикадзе попали в складские помещения, возник масштабный пожар", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 2576 посылок, которые были на территории терминала, сгорели. Объявленная стоимость утраченных отправлений - более 3,3 млн грн. Компания свяжется с клиентами для выплаты компенсаций.

В "Новой почте" добавили, что оперативно перестраивают сортировку посылок и логистику, но возможны задержки в отправлениях из Сум и в город из всех регионов Украины.

Удары по отделениям "Новой почты"

5 марта российская армия поздно вечером нанесла по Одессе и пригороду массированный дроновой удар, из-за чего было уничтожено одно из отделений "Новой почты". Тогда более 600 посылок общей объявленной стоимостью более 1 млн грн, оккупанты превратили в пепел.

Также сообщалось, что оккупанты ударили по отделению "Новой почты" в Донецкой области, в результате чего погибли два человека, еще один человек получил ранения.

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