МВФ может изменить условия кредитов для Украины: Bloomberg узнало подробности

Некоторые члены совета директоров призвали пересмотреть политику дополнительных взысканий.

Международный валютный фонд намерен пересмотреть сборы, которые он взимает со своих крупнейших заемщиков, в том числе и для Украины. Некоторые страны выразили обеспокоенность тем, что расходы становятся необоснованными из-за повышения процентных ставок.

Издание Bloomberg пишет, что совет МВФ рассмотрит варианты предоставления странам льгот по дополнительным сборам, которые применяются к странам, которые берут в долг больше положенной доли или дольше выплачивают кредиты по программам Фонда. Для утверждения изменений в политике кредитора потребуется 70% голосов членов правления.

Отмечается, что на встрече рассмотрят первоначальные предложения по поводу пересмотра тарифов, и окончательного решения на этой неделе не ожидается.

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Повышение процентных ставок в мире, особенно со стороны Федеральной резервной системы США и Европейского центрального банка, означает, что общая ставка по некоторым кредитам МВФ сейчас превышает 8%, что вдвое больше, чем до пандемии Covid-19. Это бремя несут в основном несколько стран, в том числе Аргентина, Египет и Украина, на долю которых приходится до 6 миллиардов долларов.

МВФ заявил, что эти сборы являются необходимой частью его финансовой модели, призванной предотвратить слишком большие заимствования или слишком долгие сроки погашения. Заемщики и их сторонники говорят, что дополнительные платежи отнимают ресурсы, необходимые для удовлетворения самых необходимых потребностей, таких как продовольствие и здравоохранение, и становятся все более обременительными в условиях ускорения инфляции и повышения процентных ставок.

США, крупнейший акционер МВФ, дали понять, что готовы пересмотреть размер сборов.

Сотрудничество Украины и МВФ - последние новости

28 июня Правление директоров МВФ одобрило следующий транш по программе для Украины объемом около 2,2 миллиарда долларов для поддержки бюджета.

По данным Bloomberg, МВФ добавит требование к Украине о внесении изменений в Таможенный кодекс, чтобы усилить борьбу с коррупцией. В частности, Киеву нужно будет привести таможенные операции в соответствие с законодательством ЕС, укрепить добропорядочность персонала и ввести прозрачный процесс найма персонала.

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