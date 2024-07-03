Украина успешно прошла уже четыре просмотра, что позволило привлечь около 7,6 млрд долларов.

В госбюджет Украины поступил пятый транш объемом около 2,2 миллиарда долларов от Международного валютного фонда в рамках четырехлетней программы Механизма расширенного финансирования (EFF), говорится в сообщении пресс-службы Министерства финансов.

Министр финансов Сергей Марченко напомнил, что за 14 месяцев функционирования программы EFF Украина успешно прошла уже четыре пересмотра, что позволило привлечь около 7,6 миллиарда долларов из предусмотренных программой 15,6 миллиарда долларов.

"Мы продолжаем активно работать над осуществлением совместно определенных реформ по Программе, что способствует обеспечению макрофинансовой стабильности и создает условия для дальнейшего восстановления и развития экономики Украины на пути к вступлению в ЕС", - отметил он.

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Следующие меры, которые Украина должна будет принять до пятого пересмотра определены в совместном Меморандуме Украины и МВФ об экономической и финансовой политике. В частности, это продолжение структурных реформ, охватывающих государственные финансы, финансовый сектор, монетарную и валютно-курсовую политику, управление, борьбу с коррупцией и энергетический сектор.

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28 июня Правление директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрило следующий транш по программе для Украины объемом около 2,2 миллиарда долларов. Отмечалось, что средства Украина получит немедленно и будут направлены на поддержку бюджета.

По данным Bloomberg, МВФ добавит требование к Украине о внесении изменений в Таможенный кодекс, чтобы усилить борьбу с коррупцией. В частности, Украине нужно будет привести свои таможенные операции в соответствие с законодательством Европейского Союза, укрепить добропорядочность персонала и ввести прозрачный процесс найма персонала.

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