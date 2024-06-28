Правление директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрило следующий транш по программе для Украины объемом около 2,2 млрд долларов, сообщает Голос Америки.
Таким образом, с учетом последнего пакета общий объем выделенных Украине кредитных средств МВФ достигнет $7,6 млрд.
"Украина сможет получить средства немедленно. Они будут направлены на поддержку бюджета", - отмечается в сообщении.Видео дня
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что если сегодня Совет директоров МВФ примет решение о предоставлении Украине транша в 2,2 млрд долларов, то финансовая помощь поступит в начале следующей недели.
Финансовая помощь Украине - последние новости
Украина четыре года будет получать помощь на $60 миллиардов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По его словам, Украина подписала уже 20 соглашений по безопасности с союзниками, в частности с Евросоюзом и США.
Как сказал Шмыгаль, "в следующие 4 года наши партнеры планируют предоставлять Украине общую военную поддержку на 60 миллиардов долларов ежегодно".
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