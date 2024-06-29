Киев, в частности, должен внести изменения в Таможенный кодекс.

Международный валютный фонд (МВФ) добавит требование к Украине о внесении изменений в Таможенный кодекс, чтобы усилить борьбу с коррупцией. Об этом сообщает Bloomberg.

В частности, по данным издания, Киеву нужно будет привести свои таможенные операции в соответствие с законодательством Европейского Союза, укрепить добропорядочность персонала и ввести прозрачный процесс найма персонала.

"Это включает процесс отбора руководства с проверкой добропорядочности и существенным участием экспертов с международным опытом, который должен быть запущен до конца октября", - уточняет СМИ. Видео дня

Отмечается, что Украина должна продемонстрировать прогресс в борьбе с коррупцией, которая подорвала ее экономику с момента обретения страной независимости в 1991 году, чтобы поддерживать поступление миллиардов долларов международной финансовой помощи, пока страна третий год борется с полномасштабным вторжением России. При этом эффективные усилия по борьбе со взяточничеством также необходимы для потенциального вступления Украины в ЕС и НАТО.

Кроме того, меморандум МВФ дополнительно предусматривает проведение первого в истории внешнего аудита Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) независимыми аудиторами, выбранными международными партнерами, до конца сентября.

"Внешний аудит НАБУ должен быть завершен в кратчайшие сроки, а его результаты использованы для повышения подотчетности и эффективности работы бюро", - заявили в МВФ.

Другие меры, которые должно осуществить правительство Украины, включают:

Ужесточение уголовно-процессуального кодекса, создание нового высшего административного суда.

Краткосрочные меры налоговой политики, которые должны быть сосредоточены на увеличении поступлений от акцизов и упорядочении налоговых льгот.

Бюджет на 2025 год потребует внедрения мер по мобилизации внутренних поступлений, чтобы помочь удовлетворить все еще высокие потребности в расходах, усилить налоговое администрирование, включая таможню и соблюдение законодательства, а также продвигать реформы по среднесрочному бюджетированию и управлению государственными инвестициями.

Осторожная либерализация валютного контроля должна продолжаться, чтобы позволить обменному курсу Украины корректироваться и реагировать на внутренние и внешние потрясения, что способствует поддержанию внешней стабильности.

МВФ видит возможности для дальнейшего смягчения монетарной политики, учитывая "все еще высокие реальные процентные ставки".

Кредитор повысил требования к центральному банку Украины по сохранению чистых резервов до 28,8 млрд долларов с 27,9 млрд долларов на конец сентября. Это означает, что центральный банк может иметь меньше пространства для маневра по интервенциям для поддержки гривни.

Новый транш МВФ для Украины

Накануне УНИАН сообщал, что Правление директоров Международного валютного фонда одобрило новый транш для Украины объемом около 2,2 млрд долларов.

С учетом последнего пакета общий объем выделенных Украине кредитных средств МВФ достигнет $7,6 млрд. При этом Киев сможет получить средства незамедлительно, которые будут направлены на поддержку бюджета.

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