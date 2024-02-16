Украина уже страдает от дефицита специалистов, подчеркнул экономический эксперт.

Украина теряет специалистов, поэтому нужно менять принципы мобилизации, чтобы украинская экономика не остановилась. Об этом заявил экономический эксперт Александр Охрименко.

"На сегодняшний момент попытки каким-то образом "залатать" мобилизацию за счет бронирования не работают, потому что предложения власти все критикуют. Европейская ассоциация бизнеса говорит, что такое бронирование не сработает. Ассоциация малых городов говорит то же самое. Они сейчас выгребают людей, которые не задействованы в боевых действиях. Но ведь они в тылу работают", - подчеркнул Охрименко.

Он отметил: Украина уже страдает от дефицита специалистов. Учитывая, что никто пока не может прогнозировать окончание острой фазы, подход к мобилизации должен измениться так, чтобы Украина не потеряла работников.

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"Мобилизация может длиться полгода. А у нас война уже два года. Поэтому нам надо менять подход к мобилизации так, чтобы воевать 10-20-30 лет. Только контрактная армия! Никакое бронирование или мобилизация здесь не помогут. Любые модели бронирования будут тупиковые, потому что экономика останавливается на полгода, на месяц, а после победы - запускается. А вы хотите, чтобы экономика остановилась и 10 лет не работала?", - резюмировал Охрименко.

Напомним, ранее появилась информация, что в Кабмине рассматривают схему бронирования только для работников с зарплатой от 35 тыс. грн. Эта схема вызвала волну критики со стороны экспертов и военных, что может спровоцировать раскол в обществе. Кроме того, это может привести к коллапсу в крупнейших сферах украинской экономики - аграрной и промышленной, где традиционно занято много работников, но зарплаты меньше, чем указанный Кабмином "потолок".