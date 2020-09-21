Также Минсоцполитики планирует создать подсистему единых социальных процессов.

Министерство социальной политики планирует создать на базе реестра застрахованных лиц единый социальный реестр, который будет содержать информацию обо всех получателях социальной помощи.

Об этом сообщил заместитель министра социальной политики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Валерий Бушков на пресс-конференции в Киеве.

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Единый соцреестр

«На базе реестра застрахованных лиц будет создан единый социальный реестр, который будет содержать данные обо всех получателях любых видов социальной поддержки, а также в нем будет отображаться вся информации об их предоставлении», - сказал он.

Перенос данных из других реестров

По словам Бушкова, для этого будет выполнен перенос данных изо всех реестров, связанных с социальной сферой.

Также Минсоцполитики планирует создать подсистему единых социальных процессов.

«В ней централизованно и в автоматическом режиме будут осуществляться все операции, деловые процессы, связанные с предоставлением любого вида социальной поддержки», - сказал Бушков.

Подсистема социального казначейства

Замминистра также сообщил, что ведомство создаст подсистему социального казначейства, с помощью которой будут осуществляться все финансовые операции, связанные с социальной сферой.

«В частности, социальные выплаты будут идти из бюджета напрямую на банковские счета граждан» - сказал он.

Кроме этого, Бушков подчеркнул, что эти подсистемы станут частью единой информационной системы в социальной сфере, а их запуск в тестовом режиме запланирован в течение ближайших 6 месяцев.

Цифровая трансформация

20 ноября 2018 года в Киеве презентовали Институт цифровых трансформаций.

В августе 2019 года в Украине начала работу миссия ЕС по интеграции с единым цифровым рынком.

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Автор: Павел Степанец