В Украине начала работу миссия ЕС по интеграции с единым цифровым рынком

По мнению европейских экспертов, единый цифровой рынок может принести объединенной Европе дополнительные 415 миллиардов евро ежегодно и обеспечить создание сотен тысяч рабочих мест.

В Украине начала работу миссия Европейского Союза, которая проверит готовность телекоммуникационной сферы к интеграции с единым цифровым рынком ЕС (EU Digital Single Market - DSM).

Об этом сообщили в пресс-службе главы украинского государства.

«В Офисе президента Украины состоялась встреча советника главы государства Михаила Федорова с оценочной миссией Евросоюза с участием представителей DG Connect Европейской комиссии. Целью миссии является оценка готовности телекоммуникационной сферы Украины к интеграции с единым цифровым рынком ЕС (EU Digital Single Market - DSM)», говорится в сообщении.

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На встрече Федоров отметил, что команда президента понимает, что дальнейшее ускорение экономического и социального развития возможно только при условии цифровых преобразований. «Мы хотим и готовы быстро выполнить все условия, чтобы стать частью инициативы ЕС по созданию единого цифрового рынка. Для Украины это - сверхмощные цифровые и экономические перспективы», - подчеркнул он.

Отмечается, что стратегия DSM сейчас успешно реализуется в Европе. По мнению европейских экспертов, единый цифровой рынок может принести объединенной Европе дополнительные 415 миллиардов евро ежегодно и обеспечить создание сотен тысяч рабочих мест.

Особое внимание было уделено вопросам защиты данных, конфиденциальности и кибербезопасности, включая вопросы управления Интернетом.

«Законопроект «Об электронных коммуникациях» внесен в перечень приоритетных для первоочередного рассмотрения и принятия. Депутаты из будущего Комитета цифровых трансформаций Верховной Рады Украины уже активно работают над ним», - добавил советник президента Украины.

В пресс-службе отметили, что сегодня DSM рассматривается как основной актив Европы, направленный на адаптацию европейского общества, бизнес-среды к новым условиям ведения деятельности на международной арене. Европейцы стремятся обеспечить эффективное развитие различных секторов экономики, использующих цифровые технологии для инноваций, чтобы они оставались конкурентоспособными на глобальном уровне.

«Представители миссии ЕС акцентировали внимание на необходимости обеспечения независимости и способности регулятора в сфере телекоммуникаций», - добавили в пресс-службе.