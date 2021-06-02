Тимофей Милованов 1 июня был избран председателем набсовета госконцерна.

Новый глава наблюдательного совета государственного концерна «Укроборонпром» Тимофей Милованов не будет получать зарплату на этой должности.

Об этом заявил глава «Укроборонпрома» Юрий Гусев во время пресс-конференции.

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«За свою должность главы наблюдательного совета «Укроборонпрома» Тимофей Милованов не будет получать зарплату», - отметил Гусев.

Назначение Милованова

2 июня 2021 года стало известно о том, что советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов избран новым председателем наблюдательного совета государственного концерна «Укроборонпром».

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» был создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, осуществляющими хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов, а также участвующими в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят около 140 предприятий ОПК Украины.

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Автор: Богдан Слуцкий