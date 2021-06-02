Об этом заявил глава «Укроборонпрома» Юрий Гусев / фото facebook.com

Новый глава наблюдательного совета государственного концерна «Укроборонпром» Тимофей Милованов не будет получать зарплату на этой должности.

Об этом заявил глава «Укроборонпрома» Юрий Гусев во время пресс-конференции.

Читайте такжеНазвавший себя "дебилом" экс-министр экономики возглавил набсовет "Укроборонпрома"

«За свою должность главы наблюдательного совета «Укроборонпрома» Тимофей Милованов не будет получать зарплату», - отметил Гусев.

Назначение Милованова

2 июня 2021 года стало известно о том, что советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов избран новым председателем наблюдательного совета государственного концерна «Укроборонпром».

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» был создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, осуществляющими хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов, а также участвующими в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят около 140 предприятий ОПК Украины.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Богдан Слуцкий