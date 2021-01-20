На сегодня начали подготовительные работы по экологической модернизации доменной печи №5.

Группа "Метинвест" заявила, что в 2021 году продолжит модернизацию доменного производства, традиционно сделав ставку на его экологичность.

Об этом сообщает "Обозреватель", ссылаясь на пресс-службу компании.

На меткомбинате им. Ильича современные аспирационные установки будут установлены на доменной печи №5 (срок выполнения работ — до лета текущего года). Инвестиции в строительство этих объектов составят $26 млн.

Как сообщили в "Метинвесте", №5 нуждается в модернизации больше других доменных печей, она имеет большую производительность и находится в непосредственной близости к объектам соцсферы. Также запланирован ремонт печи №2.

Все работы будут вести, учитывая разрешение на выбросы веществ в атмосферный воздух стационарными источниками.Читайте такжеУлучшают условия для рабочих: на меткомбинатах Ильича и "Азовстали" за год провели капремонт 45 объектов

На сегодня начали подготовительные работы по экологической модернизации ДП №5.

Отмечается, что после ввода в эксплуатацию новых аспирационных установок доменной печи №5 остаточная запыленность будет ниже утвержденных нормативных показателей.

Генеральный директор меткомбината имени Ильича группы "Метинвест" Тарас Шевченко отметил, что предприятие идет по пути создания чистого металлургического производства, пошагово выполняя взятые на себя обязательства по экологической модернизации производства.

"В прошлом году мы не только завершили масштабную модернизацию технологических газоочисток аглофабрики, но и запустили новые аспирационные установки на доменной печи №3. В этом году начинаем строить современные системы аспирации для пятой домны", - отметил он.

В 2020 году "Метинвест" завершил модернизацию технологических газоочисток аглофабрики меткомбината имени Ильича - самого крупного в истории Украины экологического проекта.

Также сообщается, что экологическая модернизация на предприятиях группы "Метинвест" продолжается несмотря на то, что пандемия в 2020 году практически парализовала мировой рынок. Промышленные предприятия от Китая до Великобритании были вынуждены защищать свои производственные мощности. Правительства ЕС и Китая приняли ряд мер по ограничению функционирования промышленных предприятий. Подрядные организации не выезжали за пределы своих стран. Были крайне ограничены поставки оборудования и запчастей между странами.

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Автор: УНИАН