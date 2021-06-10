10 июня группа подписала контракт на поставку оборудования с ведущим мировым поставщиком технологий для металлургии, итальянской компанией Danieli.

"Метинвест" запускает масштабный проект строительства нового цеха по производству холоднокатаного проката на меткомбинате имени Ильича в Мариуполе. Инвестиции в него превысят 1 млрд долларов.

Об этом сообщает пресс-служба группы "Метинвест".

Отмечается, что новый проект будет состоять из непрерывного стана холодной прокатки, совмещенного с линией травления, а также трех современных линий нанесения цинковых, алюмоцинковых и полимерных покрытий.

Компания рассчитывает, что после завершения первого этапа проекта в 2025 году комбинат будет выпускать около 1,2 млн тонн в год высококонкурентного холоднокатаного и оцинкованного проката, а также проката с полимерным покрытием.

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Второй этап проекта включает строительство нового отделения отжиговых печей, дрессировочного стана и агрегата продольной порезки рулонов, а также новой линии нанесения полимерного покрытия на оцинкованный рулон.

После завершения второго этапа проекта мощности по производству холоднокатаной продукции превысят 1,6 млн тонн в год.

Новая, экологическая, технология производства холоднокатаного проката позволит "Метинвесту" выйти в премиальные сегменты проката с покрытием, улучшить качество и расширить сортамент этой продукции.

Отмечается, что продукция предназначена в основном для украинского рынка и Европы.

В новом цехе будет установлено высокоэффективное газоочистное оборудование, соответствующее последним экологическим стандартам Украины и Европы. Благодаря ему выбросы вредных веществ будут в 1,5-3 раза ниже предельно допустимых норм в Украине, а потребление топлива снизится на 20%.

Также сообщается, что на новом производстве будет создано более 230 рабочих мест.

Генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков отметил, что строительство цеха холодной прокатки – самый масштабный проект компании на следующие пять лет.

"Выпуск премиальной высокотехнологичной продукции, использование передовых технологий, экологичность и создание новых рабочих мест для квалифицированных специалистов – все это делает проект значимым и для Мариуполя, и для отрасли, и для всей страны", - подчеркнул он.

"Этот автоматизированный "умный" комплекс станет одним из немногих в мире, сочетающим в себе высокое качество продукции, низкие производственные затраты и низкий уровень выбросов", - заявил гендиректор Danieli Group Джакомо Марески Даниэли.

Справка. Группе "Метинвест" в 2021 году исполнилось 15 лет. В компании работает более 90 тысяч сотрудников.

На протяжении всей своей истории "Метинвест" остается одним из крупнейших налогоплательщиков Украины: за 15 лет компания уплатила в бюджеты всех уровней около 165 млрд грн налогов.

Предприятия "Метинвеста" за это время инвестировали около 2,5 млрд грн в развитие Мариуполя, Кривого Рога, Авдеевки и Запорожья.

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Автор: Иван Бойко