Работает специальная городская программа "Инвестиции в город", отметил Андрей Белоусов.

Каменское активно работает над привлечением европейских инвестиций. В частности, сейчас работает специальная городская программа "Инвестиции в город", в рамках которой удалось привлечь уже 80 млн евро.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на Facebook мэра масти Андрея Белоусова по итогам немецко-украинской конференции муниципальных партнерств в Лейпциге.

"Каменское активно работает над привлечением европейских инвестиций. Действует специальная городская программа "Инвестиции в город", в рамках которой уже удалось привлечь 80 млн евро на реализацию проектов в области медицины, образования, социальной защиты, энергоэффективности и транспорта. На этом этапе проекты на сумму 7 млн евро уже реализованы, 21 млн евро - в процессе реализации и проекты на 52 млн евро будут реализованы в ближайшие 2-3 года", - сообщил Белоусов.