По данным источников, в их числе LG Electronics, Hyundai Electric и Samsung Electronics.

Крупные компании из Южной Кореи готовят технико-экономические обоснования для возобновления бизнеса в России на фоне переговоров о перемирии между Россией и Украиной и возможного снятия санкций.

Как пишет The Korea Times, этот шаг обусловлен тем, что Россия рассматривается как важнейший рынок для диверсификации деловых интересов Южной Кореи, особенно в условиях растущего тарифного давления со стороны США. Так, в 2021 году, до полномасштабного вторжения в Украину, Россия занимала 12-е место среди крупнейших экспортных рынков Южной Кореи с объемом двусторонней торговли в 29,9 миллиарда долларов.

По данным источников издания, в последнее время LG Electronics частично возобновила работу на своем заводе по производству электронных приборов в Москве.

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▪Генеральный директор LG Electronics Чо Чжу Ван заявил, что компания все еще "осторожничает, потому что война еще не закончилась", но добавил, что "мы внимательно следим за ситуацией, потому что мы можем возобновить работу, когда санкции будут сняты".

Также Hyundai Electric, сохранившая свой российский бизнес планирует принять участие через местного дистрибьютора в крупнейшей российской электротехнической выставке Electro 2025, в начале апреля.

Hyundai Motor Group также занята изучением возможности освоения послевоенного российского рынка, а ее дочерние компании Kia, Hyundai Mobis и Hyundai Steel недавно разместили объявления о вакансиях в России.

Возможность возобновления своего российского бизнеса также рассматривает Samsung Electronics.

Санкции против России

Сегодня стало известно, что Евросоюз даже работает над новым, уже 17-м по счету пакетом санкций против России. Но процесс пока находится еще на ранней стадии.

При этом исполняющий обязанности канцлера Германии Олаф Шольц отверг вероятность какого-либо ослабления санкций против России, пока не будет достигнут мир.

Издание The Economist писало, что Европа серьезно навредит экономике России, даже если США отменят санкции. По словам экспертов, большая часть активов российского центрального банка находится в Европе, поэтому, вероятно, останется замороженной.

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