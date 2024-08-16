Техасская компания подписала новые контракты и наняла сотни сотрудников, несмотря на войну в Украине.

Крупнейшая в мире нефтесервисная компания расширяет деятельность в России после ухода основных западных конкурентов из-за войны в Украине.

SLB, компания из Хьюстона, ранее известная как Schlumberger, в июле 2023 года публично обязалась прекратить "поставки продукции и технологий в Россию" со своих глобальных объектов. По данным российской таможни, после введения запрета импорт такого рода замедлился и прекратился к началу сентября, пишет The Financial Times.

Однако документы показывают, что компания продолжала импортировать материалы из других источников, поставив оборудование на сумму $17,5 млн в период с августа по декабрь 2023 года - последнюю дату доступных данных. Оборудование на $2,2 млн было заявлено как изначально произведенное SLB или ее дочерними компаниями.

Видео дня

SLB отказалась от комментариев. Человек, близкий к компании, сказал, что импорт осуществляется не "с предприятия SLВ" и поэтому "соответствует публичным заявлениям SLB и международным санкциям".

Разоблачения происходят в момент, когда SLB сопротивляется давлению со стороны правозащитных групп и украинского правительства, утверждающих, что ее работа в России помогает получать миллиарды долларов нефтяных доходов для поддержки военных действий Кремля.

Два крупнейших американских конкурента SLB в нефтесервисном секторе, Baker Hughes и Halliburton, ушли из России после начала полномасштабного конфликта. В отличие от них SLB заявила, что не планирует уходить.

Компания построила большой бизнес в России после распада Советского Союза. В прошлом году операции российского подразделения составили 5% от выручки группы в 33,1 миллиарда долларов, и в нем работали около 9 000 сотрудников. Согласно данным американских регулирующих органов, на конец 2023 года компания сохраняла в стране чистые активы на сумму $600 млн.

Поставщики нефтесервисных услуг выполняют большую часть черновой работы в мировой нефтегазовой отрасли - от строительства дорог и прокладки труб до бурения скважин и прокачки сырой нефти. Но они также предоставляют доступ к сложным технологиям, которые жизненно необходимы для поддержания разведки и разработки сложных буровых операций.

Западные политики избегали введения всеобъемлющих санкций в отношении нефтесервисных компаний в России из-за опасений, что это приведет к прекращению экспорта ископаемого топлива и скачку мировых цен на нефть. В мае официальный представитель Госдепартамента США заявил, что SLB "до сих пор" не нарушала санкции и компания четко понимает, "где находятся границы".

Некоторые из товаров, импортируемых SLB в Россию, относятся к типам продукции, которая вызывают опасения у правительств других стран. Оборудование на $3,3 млн, поставленное с июля, относится к категориям, которые могут подлежать контролю в случае экспорта из ЕС в Россию.

Однако товары поставляются из стран, не применяющих подобные меры контроля. Большая часть импорта SLB - на сумму $13 млн - поступила из Китая, еще $3 млн - из Индии. SLB поставляет оборудование крупнейшим российским нефтяным компаниям, включая "Лукойл".

Выручка основного российского подразделения SLB в 2023 году выросла на 527 млн руб. до 27,3 млрд руб. ($307 млн) по сравнению с годом ранее, говорится в отчете подразделения по российским стандартам бухгалтерского учета.

Документы, полученные Global Witness и попавшие в распоряжение Financial Times, показывают, что в декабре российский бизнес SLB подписал контракт с Всероссийским научно-исследовательским геологическим нефтяным институтом (ВНИГНИ). Компания обязуется помочь в строительстве моделей месторождений нефти и газа, которые могут быть использованы для разработки проектов.

FT обнаружила более 1000 объявлений о работе, размещенных SLB с декабря. В них предлагаются самые разные должности - от водителей до химиков и геологов. Поиск FT в российских базах данных товарных знаков и корпоративных данных показал, что российские филиалы SLB в июле зарегистрировали два новых товарных знака.

"Политикам нужно решить, серьезно они относятся к поддержке Украины или нет?... Западные энергетические компании по-прежнему могут свободно помогать России добывать нефть и финансировать войну. Это глубочайший провал", - говорит старший исследователь Global Witness Лела Стэнли, которая в пятницу должна выпустить доклад по SLB.

По мнению экспертов отрасли, технологии и опыт SLB играют важную роль в том, чтобы российские операторы могли разрабатывать нефтегазовые проекты с меньшими затратами и рисками. "Компании, которые остаются, рассматриваются Кремлем как лояльные и будут претендовать на медали в виде преференциального отношения после окончания войны", - сказал ученый из Гарварда и бывший вице-председатель Bank of America Крейг Кеннеди.