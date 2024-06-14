В компании заявляют, что пытаются защитить интеллектуальные права.

Американский производитель The Coca-Cola Company, который в 2022 году ушел из России, решил снова зарегистрировать в РФ товарные знаки. Об этом сообщило российское издание "Ведомости".

Отмечается, компания подала в Роспатент три заявки на регистрацию одноименных товарных знаков. Они относятся к 32-му и 33-му классам Международной классификации товаров и услуг – для напитков безалкогольных и алкогольных, газированной воды и др.

В то же время в комментарии для ЭП в Coca-Cola заявили, что поданные заявки на регистрацию товарных знаков в России предназначены для сохранения интеллектуальных прав, в частности, из-за того, что третьи стороны во всем мире уже давно стремятся воспользоваться репутацией продуктов компании. Coca-Cola Ukraine подчеркнула, что по состоянию на 14 июня 2024 года бизнес компании в России остается остановленным.

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"Активы интеллектуальной собственности имеют высокую ценность и важное значение для компании Coca-Cola, и мы постоянно принимаем меры для улучшения и укрепления этих активов во всем мире. Поданные заявки в России предназначены для сохранения наших прав на товарные знаки. Наш бизнес в России был остановлен в 2022 году", – говорится в сообщении.

Западный бизнес в РФ

В июне 2022 года Coca-Cola HBC заявила, что больше не будет производить и продавать напиток Coca-Cola или продукцию других своих брендов в России. В то же время российский вариант McDonald's нашел замену Coca-Cola. В "Вкусно – и точка" решил продавать "Добрый cola".

Ранее УНИАН писал, что сотни западных групп остались в РФ после полномасштабного вторжения в 2022 году. Западные компании, среди которых Avon Products, Air Liquide и Reckitt, остались в России, несмотря на то, что планировали уйти после вторжения в Украину, поскольку бюрократические преграды растут, а потребительская активность восстанавливается.

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