Часть ресторанов в городах "красной" зоны будут работать исключительно на вынос.

Популярная сеть McDonald’s, которая ранее решила закрыть в Украине один из своих проектов, ограничивает работу ресторанов в городах "красной" зоны.

В частности, часть ресторанов закрыли для посетителей, оставив их работать на вынос. Такие изменения связаны с тем, что не все сотрудники компании вакцинировались от коронавируса, пишет UBR.ua со ссылкой на пресс-службу компании.

Там отметили, что заботятся о здоровье сотрудников и клиентов, поэтому с 1 ноября закрыли залы в тех заведениях, где вакцинированы не 100% персонала.

Какие рестораны McDonald’s полноценно работают в Киеве - адреса

ул. Ю. Ильенко, 3

Крещатик, 19-А

Вокзальная, 2-А

Вышгородская, 33-А

Гришко, 7

Оноре де Бальзака, 2-А

Гната Хоткевича, 1-В

пр-т Палладина, 7-Д

пр-т Оболонский, 26-А

Посетить рестораны по этим адресам могут обладатели сертификата о полной вакцинации от коронавируса либо негативного теста. В McDonald’s уточнили, что в ближайшую неделю открыться для посетителей могут заведения и по другим адресам. При этом там пояснили, что для пользования услугами сети McDrive и McDelivery ковид-документы не требуются.

McDonald’s в Украине: какие рестораны работают во время локдауна

Днепр – пр-т Яворницкого, 52

Одесса – Красный переулок, 1, пр-т Шевченко, 2-Б

Львов – пр-т Шевченко, 7

Запорожье – пр-т Соборный, 218-А

Как сообщал УНИАН, с 1 ноября Киев живет в условиях "красной" зоны. Ограничения в основном касаются невакцинированных лиц, которые для пользования транспортом или посещения общественных мест должны предъявлять негативные тесты на коронавирус.

Автор: Юрий Годован