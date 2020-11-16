Британские женщины обычно тратили на помады около 100 млн фунтов в год, но в период с августа по октябрь продажи упали на 49%.

Необходимость постоянно носить маски на улице заставляет женщин отказываться от использования помад. В Великобритании, например, их продажи рухнули более чем наполовину, показывает статистика.

Читайте такжеНазваны топ-5 умопомрачительных идей для осеннего макияжаНеожиданным последствием тотального масочного режима стали потери отрасли косметики. Между тем логично предположить, что если все лицо за исключением глаз нужно постоянно закрывать маской, то тратить много времени и денег на макияж не нужно. И это подтверждает статистика, опубликованная британской газетой The Sunday Times. В этой стране продажи помад рухнули более чем наполовину за последние месяцы.

Британские женщины обычно тратили на помады около 100 млн фунтов в год, но в период с августа по октябрь продажи опустились на 49%, выяснила исследовательская группа NPD Group. Ее аналитики нашли существенную связь между обязательным масочным режимом и крахом индустрии косметики. Если женщина носит интенсивную помаду под маской, довольно скоро ее следы окажутся на внутреннем слое маски, а если помада постоянно стирается, то смысла в ней и вовсе нет.

Зато продажи средств макияжа для глаз резко подскочили. Рост составил жо 25%. Женщины делают акцент именно на эту часть лица, остающуюся видимой для всех. Выросло и количество обращений к визажистам, которые дают советы о том, как сделать лицо более привлекательным, если на нем постоянно нужно носить маски.

Глава британского отделения косметического гиганта L'Oréal ранее заявлял, что продажи средств макияжа так резко упали в результате пандемии, что, по его мнению, потребительские вкусы могли измениться «навсегда». Он отметил, что работа на дому и постоянный масочный режим привел к падению продаж всех средств для макияжа, поскольку все больше женщин предпочитают более естественный вид.

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Автор: УНИАН