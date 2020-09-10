Работодатели существенно сократили количество вакансий и повысили требования к соискателям.

Карантинные ограничения привели к сокращению объемов производства и росту уровня безработицы. Трудоустроиться сейчас стало намного сложнее, сообщает "24 канал".

Как отмечают специалисты по набору персонала, работодатели существенно сократили количество вакансий и повысили требования к соискателям.

"Работа есть, но получить ее стало сложнее. Вакансий, которые публикуют работодатели на сайтах поиска работы сейчас меньше примерно на 30%. Вместе с тем много людей вернулось из-за границы. То есть претендентов на работу стало значительно больше. И это давит на рынок труда. Поэтому многим людям сейчас сложно найти работу", - сообщил 24 каналу основатель рекрутинговой компании" Борщ " Сергей Марченко.

Кроме того, многие украинцы сейчас находятся в неоплачиваемых отпусках. А это, по словам экспертов, является скрытой формой безработицы. По их мнению, дальнейшее распространение коронавируса и связанные с этим ограничения будут и в дальнейшем сдерживать экономическую активность в государстве.

Так, по оценкам экспертов, на грани выживания оказался не только мелкий бизнес, а целые отрасли экономики. Больше всего страдает сфера обслуживания, предприятия химпрома, машиностроения, аэрокосмической отрасли. В минусе оказались также транспортные компании и сфера развлечений. Как прогнозируют в правительстве, в связи с негативным влиянием пандемии коронавируса ВВП страны в этом году может упасть на 4 - 8% по сравнению с 2019 годом. Более чем на восемь процентов ухудшил прогноз падения и Международный валютный фонд.

В первую очередь страдает малый и средний бизнес, часть которого находится в тени. Сегмент гостиниц, ресторанов, кафе обвалились более чем на 50%, а может даже и больше, – отметил экономист Борис Кушнирук.

По подсчетам экспертов, из-за пандемии работу уже потеряли более 10% трудоспособного населения страны. И это не предел.

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Автор: УНИАН