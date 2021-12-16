Положительным эффектом внедрения локализации при публичных закупках станет создание более 60 тысяч рабочих мест на машиностроительных предприятиях, сообщил Кисилевский.

Уже с 2022 года на государственных тендерах при закупке городского транспорта, коммунальной техники, железнодорожного транспорта, продукции энергетического машиностроения и аэроспейса потребуется не менее 10% украинской составляющей. Ежегодно этот порог будет увеличиваться на 5%, пока не достигнет 40%. Об этом сообщил народный депутат Дмитрий Кисилевский, комментируя принятие Верховной Радой закона №3739 о локализации.

"Положительным эффектом внедрения локализации при публичных закупках станет создание более 60 тысяч рабочих мест на машиностроительных предприятиях, увеличение на 8% налоговых поступлений и рост ВВП на 4% в среднесрочной перспективе – отметил Дмитрий Кисилевский. – Отныне, если иностранная компания захочет продать украинскому государству трамвай, локомотив или турбину, она должна обеспечить наличие местной составляющей: развернуть в Украине производство или использовать украинские комплектующие. Таким образом, деньги налогоплательщиков будут работать на создание рабочих мест в Украине, а не за рубежом. Мы тем самым возвращаем здравый смысл в публичные закупки".

Дмитрий Кисилевский подчеркнул, что закон №3739 о локализации не будет распространяться на компании из ЕС, США и других стран, подписавших соглашение GPA (соглашение ВТО о публичных закупках). Впрочем, для 80% закупок машиностроительной продукции, в частности из Беларуси, Турции и Китая, которые GPA не подписали, требование по локализации будет действовать.

Закон вступит в силу через 6 месяцев со дня его опубликования. За этот период Кабмин должен разработать подзаконные акты для его реализации.

Также нардеп подчеркнул, что локализация является составляющей пакета инициатив, которые разрабатывают в Комитете ВР по вопросам экономического развития для стимулирования украинской промышленности.

"Должны как можно быстрее приняты законы, которые позволят полноценно заработать индустриальным паркам. Украина все еще остается без Космической программы и без финансов на космос. А Экспортно-кредитное агентство из-за непонятной позиции Нацбанка не может предоставлять промышленным предприятиям инструменты, которые являются привычными для ЭКА в других странах. Эти вопросы надо решить без проволочек, чтобы дать украинским промышленникам на равных конкурировать с иностранными компаниями", – отметил Дмитрий Кисилевский.

Автор: Иван Бойко