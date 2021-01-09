General Motors обновила свой логотип в рамках новой стратегии, по которой компания отдаст приоритет выпуску электромобилей.
Читайте такжеСкончался руководитель корпорации Toyota Эйдзи ТоёдаПрежний логотип — инициалы GM на синем фоне и с нижним подчеркиванием — c незначительными изменениями использовался с 1964 года.
Инициалы GM на новом логотипе написаны прописными буквами, а не строчными, а весь логотип отличается от прежнего большей закругленностью. Нижнее подчеркивание, которое осталось только под буквой m,— это визуальное представление технологии батарей Ultium, а пустое пространство между m и подчеркиванием — символ электрической вилки, сообщает компания в пресс-релизе, передает kommersant.
Одновременно с обновлением логотипа GM запустила рекламную кампанию Everybody In. Она призвана подчеркнуть преимущества Ultium и «ускорить распространение электромобилей» среди новых покупателей.
Transforming the world begins with transforming ourselves. pic.twitter.com/7kCGzWu0Qj— General Motors (@GM) January 8, 2021
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