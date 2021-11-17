Современный мир невозможно представить без использования электроэнергии, но кратковременные сбои в работе электросетей фактически неизбежны. Поэтому для нормальной работы многочисленных электроприборов, особенно цифровых устройств, важно обеспечить бесперебойное электропитание. Надежным помощником в решении этой проблемы являются источники бесперебойного питания (ИБП). Почему в последние годы стало возможным использование литий-ионных батарей в ИБП, как это меняет стандарты отрасли и что получает конечный потребитель — читайте в материале.

Литий-ионные (Li-ion) батареи используются почти 20 лет, так почему же их так долго не использовали в качестве аккумуляторов в однофазных ИБП? Ответ простой: не было достигнуто оптимальное соединение стоимости, мощности, плотности энергии, безопасности и надежности. Но прогресс не стоит на месте: благодаря развитию электромобилей, литий-ионная технология совершенствуется, и то, что вчера было невозможным в сфере бесперебойного питания, сегодня стало реальностью.

Использование литий-ионных аккумуляторов в ИБП становится привлекательным и экономически выгодным вариантом для многих клиентов, которые в своей деятельности используют небольшую или распределенную IT-инфраструктуру. Li-ion также является идеальным решением для аварийного питания архитектуры типа edge. Их использование предоставляет много преимуществ конечным потребителям, требующим сегодня более высокой продуктивности при меньшем использовании пространства, ожидающим намного более простых в обслуживании продуктов и существенного уменьшения совокупной стоимости владения (ТСО) оборудования. Поэтому вполне логично, что компания Schneider Electric, ведущий производитель в сфере энергоменеджмента и автоматизации, расширила свою линейку однофазных ИБП APC Smart-UPS моделями с литий-ионными аккумуляторами.

Сравнивая ИБП со свинцово-кислотными батареями (VRLA) и с литий-ионными аккумуляторами, специалисты акцентируют на таких основных преимуществах последних как снижение затрат, простота обслуживания и повышение безопасности.

Действительно, литий-ионные аккумуляторы для ИБП обеспечивают до 5000 циклов зарядки (в случае с батареями VRLA этот параметр достигает 500 циклов) и лучшую стойкость к разрядке. Они также имеют более высокую эффективность: почти 100%, как в режиме зарядки, так и разрядки. Важно, что литий-ионные аккумуляторы для ИБП на 30% легче, чем аккумуляторы VRLA, что делает их установку более безопасной, простой и быстрой. Они могут работать без ухудшения параметров в диапазоне ожидаемого напряжения и времени работы при температуре до 40 градусов Цельсия. А благодаря в два раза большему, чем у батарей VRLA, ресурсу аккумулятора, уменьшаются затраты на техническое обслуживание.

"В результате, совокупная стоимость владения Smart-UPS On-Line с литий-ионными аккумуляторами на протяжении 10 лет — более низкая, чем у модели с батареями VRLA. Снижению затрат способствует также более простое управление: пользователь блока APC Smart-UPS On-Line Li-ion с картой сетевого управления может наблюдать за состоянием устройства с любой точки в любое время", - комментирует Владимир Дохленко, Директор департамента Secure Power в "Шнейдер Электрик Украина".

Что касается безопасности, то Schneider Electric использует в своих источниках бесперебойного питания решения лучших производителей литий-ионных элементов и интеграторов аккумуляторных блоков. Предлагаемые компоненты сертифицированы согласно жестких норм безопасности. Также важно, что технология литий-ионных аккумуляторов более экологична, чем традиционных батарей.

В 2019 году Нобелевская премия в области химии была вручена за разработку литий-ионных аккумуляторов. Но компания Schneider Electric использует эту технология в своих источниках бесперебойного питания еще с марта 2018 года, когда были представлены однофазные ИБП с двойным превращением и литий-ионными батареями. Сегодня ассортимент продуктов Schneider Electric, работающих с литий-ионными элементами, пополнился линейно-интерактивными устройствами с диапазоном мощности 500-1500 ВА. Компания снова стала пионером отрасли ИБП, формируя тенденции развития на рынке бесперебойного питания, который казался уже давно сформированным, и предлагая потребителям энергосберегающие решения с наивысшей степенью надежности.

Автор: Иван Бойко