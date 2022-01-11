В январе 2018 года сервис стал самым большим в мире по объемам торгов.

Крупная криптовалютная биржа Binance объявила о назначении генерального менеджера в Украине.

Об этом сообщает AIN.UA со ссылкой на пресс-службу компании.

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Генеральным менеджером в Украине стал Кирилл Хомяков. На позиции генерального менеджера он будет отвечать за укрепление позиций на локальном рынке, реализацию глобальной маркетинговой стратегии и взаимодействие с органами государственной власти и общественными организациями в Украине.

До назначения генеральным менеджером в Binance Хомяков занимал ведущие позиции в Intesa San Paolo, BNP Paribas, "Пиреус-Банке", а также Меллон Украина.

Binance:

Binance – сервис обмена криптовалют. Создан в 2017 году. В январе 2018 года сервис стал самым большим в мире по объемам торгов.

Компания основана в КНР, но впоследствии она перенесла свои серверы и штаб-квартиру в Японию после запрета правительством КНР торговли криптовалютами в сентябре 2017 года.

К марту 2018 компания создала офисы на Тайване.

В марте 2018 года после введения более жестких норм в Японии и Китае Binance заявили о намерениях открыть офис на Мальте.

В апреле 2018 года Binance подписали меморандум о взаимопонимании с правительством Бермудских островов.

Через несколько месяцев аналогичный меморандум был подписан с Мальтовой фондовой биржей для разработки платформы электронной торговли.

В 2019 году компания объявила о создании Binance Jersey, независимой от своей материнской Binance.com с целью расширить свое европейское влияние. Техническая база нового сервиса расположена в Джерси и предлагает пару "фиат-криптовалюта", включая евро и британский фунт.

В январе 2019 года Binance объявили, что сотрудничает с платежным сервисом Израиля Simplex, что позволяет приобретение криптовалюты дебетовыми и кредитными картами, включая Visa и Mastercard.

7 мая 2019 в Binance обнаружили, что стали жертвой "масштабного нарушения безопасности", в ходе которого хакеры украли 7000 биткоинов на сумму около 40 миллионов долларов США. Сайт обязался возместить клиентам потери через защищенный фонд активов.

21 февраля 2020 года Мальтийский орган финансовых услуг опубликовал публичное заявление относительно Binance. Binance также приобрели крупнейший в Индии сервис обмена криптовалют WazirX.

Биткоин в Украине:

6 октября 2021 года президент Владимир Зеленский отказался подписывать принятый Верховной Радой закон о биткоине, предусматривающий законодательное урегулирование рынка цифровых активов, и вернул его в парламент со своими предложениями.

Законопроект "О виртуальных активах" (№3637) был внесен в Верховную Раду 11 июля 2020 года. В первом чтении документ приняли 2 декабря, а во втором - 8 сентября 2021 года 276 голосами.

Документ легализировал использование виртуальных активов в Украине и вводил регулирование его различными госорганами.

При этом, по состоянию на сентябрь 2021 года, в Нацбанке исключали возможность присвоения виртуальным активам статуса платежного средства.

По результатам первого полугодия 2021 года Украина вошла в топ-5 стран мира по объему транзакций с криптовалютами.

Кроме того, Украина вошла в десятку стран с наибольшим заработком на криптовалютах (в частности, на биткоинах) по итогам 2020 года.

Как менялся курс биткоина: