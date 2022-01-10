6 января 2022 года курс биткоина обновил рекорд дешевизны на фоне событий в Казахстане.

На фоне массовых протестов в Казахстане майнеры криптовалют намерены покинуть страну.

Об этом сообщает CNBC.

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Как пишет издание, протесты и отключение интернета не единственная причина, по которой майнеры намерены покинуть Казахстан.

Власти Казахстана заявили о том, что с 2022 года в стране появятся дополнительные налоги для добытчиков криптовалюты.

Как пишет издание, майнеры криптовалют планируют переехать из Казахстана, который является вторым по величине майнинговым хабом, в страны с более стабильной юрисдикцией, в частности США.

Изначально Казахстан приютил многих майнеров из Китая после того, как китайские власти наложили запрет на добычу криптовалют в стране.

Биткоин в Украине:

6 октября 2021 года президент Владимир Зеленский отказался подписывать принятый Верховной Радой закон о биткоине, предусматривающий законодательное урегулирование рынка цифровых активов, и вернул его в парламент со своими предложениями.

Законопроект "О виртуальных активах" (№3637) был внесен в Верховную Раду 11 июля 2020 года. В первом чтении документ приняли 2 декабря, а во втором - 8 сентября 2021 года 276 голосами.

Документ легализировал использование виртуальных активов в Украине и вводил регулирование его различными госорганами.

При этом, по состоянию на сентябрь 2021 года, в Нацбанке исключали возможность присвоения виртуальным активам статуса платежного средства.

По результатам первого полугодия 2021 года Украина вошла в топ-5 стран мира по объему транзакций с криптовалютами.

Кроме того, Украина вошла в десятку стран с наибольшим заработком на криптовалютах (в частности, на биткоинах) по итогам 2020 года.

Как менялся курс биткоина: