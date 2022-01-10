На фоне массовых протестов в Казахстане майнеры криптовалют намерены покинуть страну.
Об этом сообщает CNBC.
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Как пишет издание, протесты и отключение интернета не единственная причина, по которой майнеры намерены покинуть Казахстан.
Власти Казахстана заявили о том, что с 2022 года в стране появятся дополнительные налоги для добытчиков криптовалюты.
Как пишет издание, майнеры криптовалют планируют переехать из Казахстана, который является вторым по величине майнинговым хабом, в страны с более стабильной юрисдикцией, в частности США.
Изначально Казахстан приютил многих майнеров из Китая после того, как китайские власти наложили запрет на добычу криптовалют в стране.
Биткоин в Украине:
6 октября 2021 года президент Владимир Зеленский отказался подписывать принятый Верховной Радой закон о биткоине, предусматривающий законодательное урегулирование рынка цифровых активов, и вернул его в парламент со своими предложениями.
Законопроект "О виртуальных активах" (№3637) был внесен в Верховную Раду 11 июля 2020 года. В первом чтении документ приняли 2 декабря, а во втором - 8 сентября 2021 года 276 голосами.
Документ легализировал использование виртуальных активов в Украине и вводил регулирование его различными госорганами.
При этом, по состоянию на сентябрь 2021 года, в Нацбанке исключали возможность присвоения виртуальным активам статуса платежного средства.
По результатам первого полугодия 2021 года Украина вошла в топ-5 стран мира по объему транзакций с криптовалютами.
Кроме того, Украина вошла в десятку стран с наибольшим заработком на криптовалютах (в частности, на биткоинах) по итогам 2020 года.
Как менялся курс биткоина:
- По состоянию на 8 января 2021 года стоимость биткоина превысила $40 тысяч.
- 22 февраля 2021 года цена биткоина превысила $58 тысяч.
- 13 апреля 2021 года биткоин в ходе торгов превысил $62,7 тыс., обновив исторический максимум.
- 23 апреля 2021 года биткоин обвалился до рекордного минимума.
- 17 июля эксперты прогнозировали, что биткоин перешагнет психологическую отметку.
- В августе 2021 года эксперты прогнозировали, что курс биткоина поднимется до $100 тысяч за монету.
- 7 октября 2021 года курс биткоина превысил отметку в $55 000 за монету.
- 18 октября 2021 года курс биткоина превысил отметку в $62 000 за монету.
- 20 октября 2021 года курс биткоина пробил исторический максимум.
- 6 января 2022 года курс биткоина обновил рекорд дешевизны на фоне событий в Казахстане.