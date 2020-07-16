Более четверти компаний намерены сократить персонал - НБУ

При этом каждая десятая компания планирует сокращение расходов на оплату труда.

Большинство компаний воздерживаются от повышения зарплат в ближайшее время, а каждая десятая компания планирует сократить расходы на оплату труда, говорится в сообщении по результатам опроса руководителей компаний, проведенного Национальным банком Украины.

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"Существенно уменьшилось и количество компаний, которые планируют повышать зарплаты своим работникам в течение следующих 12 месяцев. Таких - 36,5% (против 63,4% в предыдущем квартале)", - сказано в сообщении.

По данным НБУ, третий квартал подряд увеличивается доля компаний, которые прогнозируют уменьшение количества работников на своих предприятиях. Лишь 9,1% предприятий планируют нанимать новых работников в течение следующих 12 месяцев. Сокращение персонала предусматривают 26,3% опрошенных компаний. Пессимистично настроены респонденты всех видов экономической деятельности, кроме строительства, которые ожидают неизменную численность работников.

Что касается ожиданий предприятий относительно собственного бизнеса, то большинство компаний не ожидают изменения своего финансово-экономического положения в следующие 12 месяцев, а 22% компаний ожидают ухудшения.

"Более пессимистические оценки имеют представители малого и среднего бизнеса. Бизнес ожидает уменьшения общих объемов реализации продукции, в том числе и на внешнем рынке. В целом рост по этому показателю прогнозируют только респонденты перерабатывающей промышленности и торговли, а самые низкие оценки - у предприятий строительства и добывающей промышленности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что доля компаний, которые планируют привлекать кредиты в Украине в течение следующих 12 месяцев, уменьшилась до 39,2% (в предыдущем квартале - 44,4%). В то же время несколько выросла доля компаний, которые планируют брать кредиты за рубежом - до 9,5%. В целом респонденты указали на растущую потребность в заемных средствах, но были менее уверены в способности своевременно выполнять свои долговые обязательства. Наибольшую заинтересованность в кредитах проявляют предприятия сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что количество официально зарегистрированных в Украине безработных выросло почти в 10 раз по сравнению с показателем до введения общенационального карантина.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует рост безработицы в Украине в текущем году до 9,4%.

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