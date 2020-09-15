Коронавирус – карантин – дистанционная работа. Какие "правила игры" депутаты предлагают на рынке труда

Народные депутаты после пятимесячного перерыва снова озаботились урегулированием дистанционной работы. Правки в трудовое законодательство, внесенные в марте этого года во время введения в Украине жесткого карантина из-за COVID-19, в Раде признали несовершенными. И предложили очередные новшества. УНИАН разбирался, что ждет украинцев, работающих удаленно и на дому.

Народные депутаты снова взялись за урегулирование дистанционной работы. Первая попытка, как считают законодатели, была несовершенной. Изменения в трудовое законодательство были внесены в марте 2020 года – по факту введения в Украине жесткого картина на фоне пандемии коронавируса. Тогда парламентарии немного подкорректировали Кодекс законов о труде и определили понятие дистанционной работы и гибкого графика труда. И вот - новые правки.

Группа народных депутатов во главе с председателем парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галиной Третьяковой подали в Верховную Раду законопроект, который должен урегулировать дистанционную и надомную работу (№4051).

«Несмотря на внедренные позитивных изменений в трудовое законодательство Украины, на рынке труда все еще остается ряд проблемных вопросов и правовых коллизий при применении дистанционной (надомной) работы и гибкого режима рабочего времени. Социологические исследования свидетельствуют, что во время пандемии Covid-19 более 35% работников перешли на работу из дома. Кроме того, все больше ведущих компаний мира, среди которых такие технологические гиганты как Google, Microsoft, Apple, Samsung и другие, рассматривают удаленную работу как наиболее перспективный вариант развития трудовых отношений в условиях пандемии коронавируса и других возможных угроз для жизни и здоровья работников», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Депутаты подчеркивают, что действующее, давно устаревшее, трудовое законодательство не может урегулировать ситуацию. В ряде случаев его нормы невозможно выполнить, что дает основание для многочисленных конфликтов работодателей, работников и контролирующих органов. Кроме того, растут коррупционные риски, что способствует дальнейшей тенизации рынка и демотивирует работодателей заключать трудовые договоры с дистанционными работниками.

Чтобы установить четкие правила игры, предлагается внести очередные изменения в Кодекс законов о труде и в Закон «Об охране труда».

Что предлагают депутаты

В первую очередь, в законопроекте выписаны определения, что такое дистанционная и надомная работы.

Надомная работа - это когда она выполняется по месту жительства работника или в других заранее выбранных им помещениях, которые должны быть оснащены необходимыми техническими средствами. Форма трудового договора утверждается соответствующим центральным органом исполнительной власти.

Рабочее место «надомника» является фиксированным, оно не может быть изменено по инициативе работника без согласования с собственником или уполномоченным им органом в соответствии с трудовым договором.

Работник, в случае невозможности выполнять работу на фиксированном рабочем месте по независящим от него причинам, имеет право его изменить, но при этом должен уведомить собственника не менее, чем за три рабочих дня. При надомной работе на работников распространяется общий режим работы предприятия, если иное не предусмотрено в трудовом договоре.

При надомной работе депутаты зачем-то оставили рудиментарное советское обследование жилищно-бытовых условий представителями работодателя при участии профсоюзного органа, а в определенных случаях - и представителей санитарного и пожарного надзора.

Дистанционная работа – работа, которая выполняется вне помещений работодателя в любом месте по выбору работника с использованием информационно-коммуникационных технологий. А работник лично отвечает за обеспечение безопасных и безвредных условий труда. При дистанционной работе работники распределяют рабочее время по своему усмотрению, на них не распространяются правила внутреннего трудового режима, если иное не предусмотрено в трудовом договоре. Общая продолжительность рабочего времени не может превышать норм, предусмотренных статьями 50 и 51 Трудового кодекса. Выполнение дистанционной работы может одновременно сочетаться с работой в офисах. Эти правила также выписываются в трудовом договоре.

Основные положения для работодателей

Работодателей новые положения также касаются. Парламентарии предполагают, что, во-первых, работодатель при заключении трудового договора о дистанционной или надомной работе наделен правом получать сведения о месте жительства или о месте работы его работника.

Во-вторых, он должен обеспечить ознакомление работника (в письменной форме, путем обмена электронными документами) с правилами внутреннего трудового режима, коллективным договором, локальными нормативными актами. Кроме этого, работодатель должен обеспечить дистанционное ознакомление с требованиями по охране труда.

И, в-третьих, он должен обеспечить возможность работника сочетать удаленную работу с работой в обычном режиме на рабочих местах в офисе.

Предлагаемые принципы, как утверждается в пояснительной записке к законопроекту, окажут «положительное влияние на рынок труда, права и возможности работодателей и наемных работников, избавят от правовых коллизий государственные контролирующие органы».

Эксперты предупреждают

Советник, практик трудового и корпоративного права M&A АО Arzinger Алеся Павлинская отмечает, что работодатели начали переводить сотрудников на надомную или дистанционную работу еще с началом карантина, когда такая форма работы не была урегулирована на законодательном уровне. Позже ее очертил закон, принятый в марте текущего года.

«Между тем, к сожалению, изменения принимались спешно, без учета особенностей трудового законодательства. Поэтому, в моей практике, у работодателей и работников начало возникать много вопросов относительно толкования новых норм и их соответствия уже существующим. Например, как ознакомить работников с приказами дистанционно, как обеспечить соблюдение норм охраны труда в квартире, как определять рабочее место и прочее. Но в целом, нельзя сказать, что законопроект вносит революционные изменения в КЗоТ. Хотя закон однозначно устраняет некоторые правовые коллизии, а также детализирует существующие нормы, регулирующие дистанционную и надомную работы, или гибкий режим труда», - подчеркивает юрист.

По ее мнению, самые «интересные» нововведения следующие. Законом прописывается, что ознакомление работников с документами работодателя, которые касаются прав и обязанностей, допускается с использованием определенных в трудовом договоре средств электронной связи. «Эта норма включена в статью, которая регулирует порядок приема на работу, но сформулирована таким образом, как будто распространяется на любые приказы и документы работодателя, которые могут возникать во время трудовых отношений. В любом случае, считаю, что нужно четко урегулировать средства такой электронной связи и определение или порядок использования электронных документов как в индивидуальных трудовых договорах, так и во внутренних положениях. Например, в Правилах внутреннего трудового распорядка», - прокомментировала статью юрист.

Еще одна норма - работнику, который выполняет дистанционную работу, должен быть обеспечен гарантированный период свободного времени для отдыха («период отключения»), при котором он может прерывать любую информационно-телекоммуникационную связь с работодателем. Это, по мнению юриста, очень важная правка. Она значима для работника и должна быть в трудовом договоре.

Также важная правка законопроекта - типовая форма трудового договора о надомной работе, а также договора о дистанционной работе будет утверждаться Минэкономики. «Считаю не очень удачным нововведение, ведь опять пытаются навязать лишнее регулирование сторонам трудовых отношений. Более оптимально было бы использовать примерную форму», - говорит юрист.

Она подчеркивает, что работнику также важно знать, что он сможет требовать от работодателя временный, сроком до 2-х месяцев, переход на дистанционную работу в случае, если на рабочем месте относительно него были совершенны действия, которые содержат признаки дискриминации (если дистанционная работа объективно возможна и работник предоставил фактические доказательства дискриминации).

И последнее - работник несет полную материальную ответственность в случае вреда, нанесенного недостачей, уничтожением или повреждением оборудования и средств, предоставленных по договору о дистанционной или надомной работе. Дополнительно позволяется заключать договор о полной материальной ответственности с такими категориями работников. «Считаю, что это непонятное и нелогичное нововведение. Ведь отныне «дистанционные» и «надомные» работники будут нести более объемную ответственность, чем, например, руководители высшего звена или директоры. Материальная ответственность по правилу КЗоТа ограничена месячным заработком. На мой взгляд, этот вопрос требует более комплексного подхода, с предоставлением сторонам большей гибкости для возложения материальной ответственности на работников любых категорий. Но возлагать ее именно на дистанционных или надомных работников не совсем корректно», - подчеркнула Павлинская.

Юрист, аналитик международной юридической фирмы Kinstellar Алексей Бурчевский считает, что законопроект вносит два основных изменения в Трудовой кодекс - разделяет понятия надомной и дистанционной работы и уточняет вопросы перевода сотрудников на гибкий график работы.

«В настоящий момент КЗоТ отождествляет понятие надомной и дистанционной работы, а в Советском Союзе, из которого родом этот документ, не существовало интернета, а с ним и возможности для служащих работать в постоянном контакте с работодателем, но удаленно. Положения про надомный труд писались преимущественно для работников, задействованных в производственной сфере, осуществляющих определенные производственные операции в домашних условиях, например, швей. Соответственно, государство требовало от работодателя удостовериться в безопасности рабочих мест, наличии соответствующего оборудования и условий труда путем проведения специальной аттестации. Понятно, что для работодателей, использующих работу сотрудников умственного труда, основным оборудованием которых является персональный компьютер, было проще оформить своих надомных сотрудников как ФОП и не заморачиваться с аттестацией. В этом контексте выделение дистанционной работы в отдельную категорию и закрепление за удаленным сотрудником обязанности самостоятельно выбирать рабочее место и персонально отвечать за обеспечение безопасных и безвредных условий труда, является, безусловно, шагом вперед и упрощает для работодателя перевод сотрудников на удаленную работу. Заслуживает внимания и позитивной оценки закрепление права сотрудника на дистанционную работу в случае наличия у него детей до трех лет, либо в случае дискриминационных, либо насильственных действий по отношению к нему на рабочем месте», - отметил юрист.

По его мнению, вопросы вызывают предлагаемые изменения относительно гибкого режима рабочего времени: «Право работодателя вводить гибкий график работы в одностороннем порядке не всегда отвечает интересам работников. Особенно неоднозначно положение, ограничивающее рабочее время отработкой суммарного количества рабочих часов на протяжении установленного учетного периода. Без указания, какой именно учетный период должен применяться (день, неделя, или даже месяц), мы можем столкнуться с ситуацией, когда работодатель будет заставлять сотрудников работать по 14 часов в день в периоды пиковых нагрузок, «компенсируя» такие условия труда меньшим количеством рабочих часов в иные периоды. Следовало бы четко ограничить количество рабочих часов в сутки в качестве обязательного условия введения гибкого режима рабочего времени на предприятии», - подытожил эксперт.

Новый законопроект об удаленной и надомной работе в данный момент обсуждается профильным парламентским комитетом. И, вполне возможно, в него еще будут внесены корректировки, исправляющие неточности, на которые указывают эксперты.