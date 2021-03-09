Попытка национализации «Мотор Сич» станет очередным нарушением закона в отношении китайских акционеров компании, а эти действия помогут им одержать победу в международном арбитраже против Украины по взысканию ущерба, который предварительно оценен в размере $ 3,6 млрд.

Об этом сказано в письме китайских акционеров компании «Мотор Сич», которое обнародовано на сайте для акционеров и направлено лично почти двум десяткам чиновников и депутатов, в том числе секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову, спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову, председателю Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александру Завитневичу и другим руководителям комитета, среди которых Давид Арахамия, глава парламентской фракции «Слуга народа». В своем обращении китайские инвесторы компании «Мотор Сич» опровергли ряд «заведомо ложных» заявлений в их адрес, сделанных на заседании комитета экс-владельцем компании Вячеславом Богуслаевым.

«Хотим напомнить общественности, что любые выступления или действия, которые причиняют вред китайским инвесторам или ущемляют законные права ПАО «Мотор Сич», будут использованы в качестве доказательств или предмета судебного разбирательства и переданы в соответствующие судебные и правоохранительные органы. За последние четыре года вокруг сотрудничества между ПАО «Мотор Сич» и китайскими инвесторами произошло множество крайне сложных ситуаций. Мы уже подали и готовимся подать еще ряд судебных исков как в Украине, в Китае, так и на международном уровне. Мы будем решительно защищать и охранять законные права китайских инвесторов», — сказано в письме, которое адресовано представителям государственной власти и законодателям.

Китайские инвесторы напомнили, что приобрели акции предприятия законно, поскольку на момент этой сделки не существовало законодательных или иных ограничений на сделки с такого рода предприятиями, а акции «Мотор Сич» находились в свободном обращении на фондовом рынке и были доступны к покупке любым из инвесторов. Тем не менее, дальнейшие события по противоправному давлению на новых владельцев контрольного пакета акций после его продажи Вячеславом Богуслаевым сделали невозможной законную смену руководства компании.

В письме акцентируется, что публичные высказывания бывшего владельца «Мотор Сич» Богуслаева не просто откровенно лживые, но он и не имеет права делать заявлений от имени компании, поскольку не имеет к ней законного отношения.

«Мы еще раз напоминаем общественности: ПАО «Мотор Сич» не проводило общее собрание акционеров уже более трех лет. Согласно закону, его наблюдательный совет, совет директоров и предыдущее руководство, включая Богуслаева, не имеют юридических полномочий, и никаких прав на высказывание любой позиции от имени ПАО «Мотор Сич». Что касается личных высказываний вышеупомянутых лиц с целью нанесения ущерба законным правам китайских инвесторов или ПАО «Мотор Сич», мы оставляем за собой право привлечения их к ответственности», — сказано в заявлении.

В частности, китайские акционеры «Мотор Сич» назвали заведомо ложными утверждения Вячеслава Богуслаева, сделанные им во время заседания парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Там Богуслаев, ранее владевший контрольным пакетом «Мотор Сич», заявил: «Нет ни китайских инвесторов, ни китайской инвестпрограммы. Обещания есть: в договоре приобретения акций записано, что в 2018 году должны $100 млн и $150 млн - всего $250 млн. Ни копейки!».

Владельцы контрольного пакета акций двигателестроительного завода напомнили, что уплатили Богуслаеву деньги за купленный у него контрольный пакет акций компании, а помимо этого помогли выйти компании «Мотор Сич» из крайне сложного положения, предоставив ей долгосрочный инвестиционный кредит в размере $ 250 млн сроком на 10 лет с годовой процентной ставкой 0.3%.

Читайте такжеЭксперт: попытка национализации "Мотор Сич" станет "черной" страницей в инвестиционной истории Украины«Такие действия демонстрируют максимальную степень поддержки, которая могла быть оказана китайскими акционерами только в случае полного доверия и уверенности в будущем компании, которой они владеют, в условиях, когда все затраты и риски ложатся на китайских акционеров, а единственным выгодополучателем является ПАО «Мотор Сич». В 2016 году китайские акционеры в рамках договоренности предоставили первую часть инвестиционного кредита в размере $ 100 млн», — напомнили китайские акционеры. Но после этого Украина создала условия, сделавшие невозможным дальнейшее предоставление инвестиций для «Мотор Сич»: в 2017 году Служба безопасности Украины наложила на акции компании необоснованный и незаконный арест, не снятый до нынешнего времени. Из-за этого китайские акционеры не имели ни возможности, ни оснований предоставить заводу «Мотор Сич» вторую часть инвестиционного кредита в размере $ 150 млн.

«Правда заключается в том, что бывший акционер и руководство ПАО «Мотор Сич» нарушили свои обещания и на протяжении долгого времени незаконно, прибегая к всевозможным методам, препятствовали китайским акционерам в доступе к ПАО «Мотор Сич», лишая акционеров их базовых прав — права на получение информации, права на управление и на осуществление контроля за деятельностью предприятия. В данных обстоятельствах продолжение злоупотребления государственной властью, подавление нормальной деловой активности предприятий, и такие злонамеренные действия как попытка насильственной национализации ПАО «Мотор Сич», принадлежащего китайским инвесторам, в очередной раз нарушают закон, а также противоречат базовым принципам рыночной экономики. Такие действия только помогут китайским инвесторам выиграть международный инвестиционный арбитраж и возместить все капиталовложения и понесенные убытки. За что государство Украина будет опозорено перед всей мировой общественностью», — сказано в заявлении китайских инвесторов моторостроительного завода.

Они также напомнили, что инвестиционная сделка по приобретению акций «Мотор Сич» полностью соответствует определению Соглашения между Правительством Китайской Народной Республики и Правительством Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций, дающему определение понятиям «инвестиции» и «инвестор». Согласно этому соглашению, инвестиции китайских инвесторов в «Мотор Сич» полностью соответствуют требованиям, что также регламентировано универсальными мировыми стандартами и практикой деловых отношений.

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Автор: УНИАН