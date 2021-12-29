Соответствующее постановление принято во время сегодняшнего заседания правительства.

Кабинет министров утвердил перечень товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, а также квоты на экспорт и импорт некоторых товаров на 2022 год.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление было принято во время заседания правительства сегодня, 29 декабря.

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Таким образом, Кабмин фактически запретил экспорт необработанного и полуобработанного золота и серебра или в виде порошка, кроме банковских металлов.

Как говорится в пояснительной записке к документу, начиная с 2013 года, правительство ежегодно запрещало экспорт золота и серебра во избежание массового их вывоза с территории Украины.

Вместе с тем, квота на экспорт в 2022 году отходов или лома драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами, составила 2 тонны.

Кроме этого, Кабмин утвердил перечень озоноразрушающих веществ и фторированных парниковых газов, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию. В частности, это – тетрахлорид углерода, метилхлороформ, 1-трихлорэтан, трифторметан, бромметан, хлордифторметан, некоторые лекарственные средства, органические синтетические красители, лаки и краски на основе синтетических полимеров, косметические препараты, средства для ухода за волосами, средства для гигиены полости рта, средства для бритья и прочее.

Также установлено лицензирование импорта сельскохозяйственной продукции и продукции ее переработки из Республики Северная Македония в рамках тарифной квоты в рамках соглашения о свободной торговле между странами.

Этим решением правительство также установило лицензирование экспорта антрацитового угля.

Ситуация с запасами угля:

Украина начала испытывать острый дефицит энергетического угля с лета 2014 года, когда в результате военных действий на востоке страны полностью утратила контроль над частью Донбасса, где расположено большинство шахт. После этого страна начала импортировать уголь.

С 1 ноября 2021 года Российская Федерация приостановила экспорт энергетического угля в Украину.

Речь идет об угле марки А (антрацит) и Т (тощий). Такой уголь завозила компания ДТЭК (Луганская ТЭС, Криворожская ТЭС), "Донбассэнерго" (Славянская ТЭС) и "Технова" (Дарницкая ТЭЦ, Сумская ТЭЦ, Черниговская ТЭЦ).

Украина в январе-ноябре 2021 года увеличила валютные расходы на импорт каменного угля и антрацита по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 31% - до 2,068 млрд долл.

На сегодня запасы угля на тепловых электростанциях страны остаются критически низкими.