Соглашение планируют подписать завтра.

Кабинет министров одобрил проект соглашения о свободной торговле между правительством Украины и Правительством Турецкой Республики.

Как сообщает корреспондент УНИАН, соответствующее распоряжение было одобрено во время заседания правительства.

Также Кабмин уполномочил подписать это соглашение первого вице-премьер-министра - министра экономики Юлию Свириденко.

По словам Свириденко, после заключения этой сделки все дружественные страны Черного моря – Грузия, Молдова, Болгария, Румыния, Турция и Украина – будут объединены соглашениями о свободной торговле с общими правилами происхождения.

Она отметила, что в прошлом году товарооборот между странами составил 7,3 млрд долларов (экспорт украинских товаров составил 4,1 млрд долларов, турецкий импорт – 3,2 млрд долларов). Львиная доля украинского экспорта – около 70% - металл и зерновые.

"Основа сделки – это обнуление Турцией пошлин на 10 тыс. 137 товарных позиций, это 95% от общего количества товаров. Кроме того, еще на 1348 товарных позиций будут действовать тарифные квоты или уменьшенные пошлины. На сегодня Украина ввозит в Турцию лишь десятую часть этих товаров. Мы ввозим в Турцию 1100 позиций", - заявила Свириденко.

Читайте такжеЗона свободной торговли с Турцией будет способствовать развитию экономики Украины - промышленникиТакже она подчеркнула, что Турция имеет высокий уровень таможенной защиты своего рынка - для украинских товаров ставка ввозной пошлины составляет в среднем 28,9%, тогда как для турецких товаров в Украине этот показатель – 5%.

По ее словам, фактический уровень доступа украинских товаров на рынки Турции будет значительно больше, чем следует из текста соглашения.

"В соглашении зафиксировано, что у нас режим свободной торговли не распространяется на зерновые, но экспорт зерновых у нас составил почти 1 миллиард долларов прошлого календарного года, и фактически украинское зерно попадало и будет попадать на рынок Турции без пошлины, со ставкой ноль. Поскольку вопросы зерновых мы вынесли за рамки соглашения, это дало нам возможность получить уступки в отношении других товарных позиций и значительно расширить открытия рынка для украинских товаров", - сказала министр.

По ее словам, Украина оставила за собой право применять экспортную пошлину на вывоз металлолома. В то же время Турция открывает внутренний рынок для украинского металла, еще на 130 позиций установлено частичное уменьшение пошлины, что дает преимущества по сравнению с российским металлом. Для 167 товаров металлургии Украина получит дополнительные квоты.

"Мы будем иметь возможность экспортировать еще больше, чем мы экспортируем сегодня", - добавила она.

Украина сохраняет действие пошлины на ввоз бывших в употреблении автомобилей и устанавливает переходные периоды от 3 до 5 лет на транспортные средства и продукцию легкой промышленности.

В то же время она обратила внимание на то, что государство окажет поддержку отечественным представителям легкой промышленности, чтобы они имели возможность повысить свою конкурентоспособность.

"В частности речь идет о доступных кредитах на модернизацию оборудования предприятий легкой промышленности. В категории спецодежды украинские производители будут надежно защищены и мотивированы законодательством о локализации", - сказала она.

Читайте такжеУкраина и Канада готовятся к расширению зоны свободной торговли между странамиМинистр отметила, что соглашение не предусматривает открытие рынка публичных закупок, поэтому условия по локализации могут применяться в любых категориях турецких товаров. Если открытие рынка будет наносить непоправимый ущерб, стороны сохранили за собой право восстановить действие пошлин через механизм двусторонних защитных мер. Стороны также договариваются не позднее чем через два года пересмотреть условия соглашения и при необходимости дальше либерализовать торговлю.

Свириденко отметила, что соглашение является взаимовыгодным и позволит ежегодно увеличивать валовой внутренний продукт на 2,2%. Моделирование рынка предполагает рост товарооборота между странами на 38% -- в течение пяти лет он достигнет 10 млрд долларов.

Как сообщал УНИАН, соглашение планируют подписать завтра, 3 февраля, во время визита турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев.

Вас также могут заинтересовать новости: