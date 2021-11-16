10 ноября 2021 года Илон Маск потерял за два дня 50 миллиардов долларов.

CЕО Tesla Илон Маск продолжает продавать акции компании.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные по ценным бумагам США.

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По состоянию на 16 ноября 2021 года Маск продал акций компании еще на $930 млн для выполнения обязательств по удержанию налогов, связанных с исполнением опционов на акции.

Маск продал 934 091 акцию после исполнения опционов на покупку 2,1 миллиона акций по $6,24 за штуку. Акции Tesla закрылись на уровне $1013,39 за бумагу.

Налог и акции Tesla:

10 ноября 2021 года Илон Маск потерял за два дня 50 миллиардов долларов.

Резкий обвал акций Tesla случился из-за опроса бизнесмена в Twitter, в котором он поинтересовался мнением пользователей, надо ли ему продавать свою долю в компании.

Решение Маск принял после того, как сенатор-демократ от штата Орегон Рон Уайден предложил ввести новый налог, который коснется состоятельных людей, так называемый, "налог на миллиардеров".

Уайден хочет обязать наиболее состоятельных людей платить 23,8% с так называемой нереализованной прибыли, то есть прироста стоимости ценных бумаг, вне зависимости от того, продавали ли они часть своих активов, или же нет.

Сам Илон Маск выступает против этого законопроекта.

Считается, что этот налог затронет 700 самых богатых людей в Соединенных Штатах. Критики этого предложения говорят, что стоимость акций может идти как вверх, так и вниз, следовательно, этот налог постоянным и безусловным быть не может.

11 ноября 2021 года Маск продал акции Tesla на 5 миллиардов долларов после опроса в Twitter.

Автор: Елена Коваленко