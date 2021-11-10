Маск остается самым богатым человеком в мире по версии Forbes.

Американский миллиардер Илон Маск потерял 50 миллиардов долларов после двухдневного падения акций компании Tesla.

Об этом сообщает Bloomberg.

Это самое большое двухдневное падение в истории индекса миллиардеров Bloomberg и самое большое однодневное падение после того, как другой бизнесмен – Джефф Безос – потерял 36 миллиардов долларов в связи с разводом в 2019 году.

Падение акций Tesla произошло после опроса Маском своих подписчиков в Twitter, стоит ли ему продать 10% своей доли компании. Вскоре пошли слухи, что его брат Кимбал продал акции незадолго до опроса.

Читайте такжеНБУ принял важное решение относительно работы небанковских учрежденийЗавершением истории стал инсайдерский отчет, что Маск продает акции, потому что якобы хочет покрыть свои личные долги.

Падение сокращает отрыв Маска от Безоса в рейтинге самых богатых людей мира на 83 миллиарда долларов, однако основатель SpaceX продолжает возглавлять список Forbes.

В январе Маск впервые обошел Безоса на 143 миллиарда долларов, что превышает капитал Билла Гейтса – четвертого в рейтинге.

Что известно об опросе Маска

За 45 минут до окончание опроса большинство проголосовавших (58%) высказались за продажу акций, а 42% - против. Всего в настоящее время проголосовали почти 3,5 миллиона пользователей соцсети.

Решение Маск принял после того, как сенатор-демократ от штата Орегон Рон Уайден предложил ввести новый налог, который коснется состоятельных людей, так называемый, "налог на миллиардеров".

Уайден хочет обязать наиболее состоятельных людей платить 23,8% с так называемой нереализованной прибыли, то есть прироста стоимости ценных бумаг, вне зависимости от того, продавали ли они часть своих активов, или же нет.

Сам Илон Маск выступает против этого законопроекта.

Считается, что этот налог затронет 700 самых богатых человек в Соединенных Штатах, пишет BBC. Критики этого предложения говорят, что стоимость акций может идти как вверх, так и вниз, следовательно, этот налог постоянным и безусловным быть не может.

Автор: Яна Ставская