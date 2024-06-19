Отмечается, что через своих родственников, подставных лиц и компаний-пустышки главарь Чечни вытягивает миллиарды рублей.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, который грозился бороться с признаками фашизма в РФ, систематически обворовывает "собственный народ". Чеченский главарь создал несколько компаний, которые получали деньги из бюджета в пользу его ближайших родственников.

В расследовании "Проекта" говорится, что речь идет о топовых чеченских фирмах "Бенофон", "Орбита", которые имеют 40 и 41 миллиарда рублей выручки соответственно, а также они владеют активами на 150 миллиардов рублей. Также в этом списке фигурирует некая компания "Изумруд".

По данным расследователей, Кадыров через эти компании получает деньги, похищенные из бюджета или дань от бизнесменов. У этих компаний - один номинальный владелец, почти нет сотрудников и подрядчиков.

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Журналисты отметили, что в 2023 году на счета "Бенофена" поступили 64,8 миллиарда рублей, треть из которых перечислены из бюджета Чечни:

1,49 миллиарда рублей поступило от мэрии Грозного, указав, что средства предназначаются на ремонт городских школ. В общей сложности "Бенофон" получил 16% бюджета города, мэром которого является племянник главаря Чечни Хас-Магомед Кадыров. 16,3 миллиарда рублей перечислили компании, подконтрольные клану Кадыровых, которые получают госконтракты. Эти фирмы создаются через фонд имени Ахмата Кадырова, которые возглавляет мама руководителя Чечни. Например, его компания "МегаСтройИнвест" стала обладательницей госконтрактов на 24 миллирада рублей. Она же перечислила в "Бенофон" 3,2 миллиарда рублей. Остальные средства поступили от частных фирм или были внесены наличными.

В общей сложности в 2023 году компания получила сумму, равную половине бюджета Чечни. Одновременно из нее вывели 58,9 миллиарда рублей через механизм беспроцентных займов, которые выделили молодым мужчинам из Шалинского района.

Так, 30-летний водитель такси Муслим Мурадов получил от "Бенофона" 4,6 миллиарда рублей и еще столько же ему предоставили две другие компании. Всего он занял 14 миллиарда рублей, из которых 11 миллиардов рублей Мурадов обналичил в отделении госбанка ВТБ. Еще на 8,4 миллиарда Мурадов купил около тонны слитков драгоценных металлов в том же банке. Оставшиеся 3 миллиарда таксист передал другим людям как беспроцентный займ.

В общей сложности 48 миллиардов рублей из "Бенофона" распределили между 15 чеченцами. 4,6 миллиарда получил начальник отдела ЖКХ Веденского района Дук-Ваха Мовсуров. Еще 2,2 миллиарда выдали 28-летнему Аюбу Бердукаеву из Сержень-Юрта, который пять лет назад был фигурантом уголовного дела о краже 13 тысяч рублей.

Помимо этого, у семьи Кадырова есть "бизнес" за пределами Чечни. Так, на Сергея Кропачева записаны доли в сети кофеен Starbucks и ресторанов быстрого питания McDonald’s, которые ушли из РФ. При этом на Павла Кротова оформлены московские бизнесы, которые ранее отжали кадыровцы.

Рамзан Кадыров - последние новости

Журналисты заявили, что у Кадырова есть собственный гарем. Некоторым наложницам не было и 18 лет. На время отношений с ними глава Чечни приказывал муллам оформлять никах (бракосочетание по исламским традициям), чтоббы избежать обвинений в блуде. Кроме того, Кадырова подозревают в причастности к ряду громких политических убийств.

В течение 2023 года в СМИ не утихали разговоры о тяжелой болезни главаря Чечни. Также сообщелось, что Кадыров готовит себе преемника.

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