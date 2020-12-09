Forbes впервые поместил СЕО компании Tesla Илона Маска на второе место в списке богатейших людей мира.
Это следует из результатов рейтинга Forbes Real-Time, который обновляется в реальном времени.
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Он вытеснил со второго места Бернара Арно — главу группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy.
Первое место рейтинга остается за основателем Amazon Джеффом Безосом, чье состояние в Forbes оценивают в $185,4 млрд.
Как менялась позиция в рейтинге
По состоянию на 1 июля 2020 года, Tesla стала самой дорогой автомобильной компанией мира.
В июле 2020 года Маск занял седьмое место в рейтинге самых богатых людей планеты. По версии Bloomberg, Маск обошел в рейтинге инвестора Уоррена Баффета.
21 июля 2020 года Маск впервые вошел в пятерку самых богатых людей планеты.
18 августа 2020 года Илон Маск вошел в четверку богатейших людей мира.
9 сентября 2020 года из-за обвала акций Илон Маск за один день потерял $16,3 миллиарда.
17 ноября 2020 года на фоне включения Tesla в S&P 500 акции компании стремительно пошли вверх.
24 ноября Маск обошел Билла Гейтса в рейтинге миллиардеров.
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