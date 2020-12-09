Американский Forbes впервые поместил Илона Маска на второе место в списке богатейших людей мира.

Forbes впервые поместил СЕО компании Tesla Илона Маска на второе место в списке богатейших людей мира.

Это следует из результатов рейтинга Forbes Real-Time, который обновляется в реальном времени.

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Он вытеснил со второго места Бернара Арно — главу группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy.

Первое место рейтинга остается за основателем Amazon Джеффом Безосом, чье состояние в Forbes оценивают в $185,4 млрд.

Как менялась позиция в рейтинге

По состоянию на 1 июля 2020 года, Tesla стала самой дорогой автомобильной компанией мира.

В июле 2020 года Маск занял седьмое место в рейтинге самых богатых людей планеты. По версии Bloomberg, Маск обошел в рейтинге инвестора Уоррена Баффета.

21 июля 2020 года Маск впервые вошел в пятерку самых богатых людей планеты.

18 августа 2020 года Илон Маск вошел в четверку богатейших людей мира.

9 сентября 2020 года из-за обвала акций Илон Маск за один день потерял $16,3 миллиарда.

17 ноября 2020 года на фоне включения Tesla в S&P 500 акции компании стремительно пошли вверх.

24 ноября Маск обошел Билла Гейтса в рейтинге миллиардеров.

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Автор: УНИАН