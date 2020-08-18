Илон Маск вошел в четверку богатейших людей мира

Илон Маск разбогател за день почти на восемь миллиардов долларов.

Илон Маск, являющийся основателем компаний Tesla и SpaceX, поднялся в рейтинге самых богатых людей мира с пятого на четвертое место.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Позиция Маска в рейтинге изменилась после того как за один день акции Tesla выросли на 11%. В течение дня Маск увеличил свое состояние на $7,8 миллиардов.

Общее состояние

Общее состояние Маска оценивается в $84,8 миллиардов.

Бизнесмен потеснил с четвертого места генерального директора группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернара Арно.

Кто впереди

Первые три строчки рейтинга занимают основатель Amazon Джефф Безос, основатель Facebook Марк Цукерберг и глава Microsoft Билл Гейтс.

Как менялась позиция в рейтинге

По состоянию на 1 июля 2020 года, Tesla стала самой дорогой автомобильной компанией мира.

В июле 2020 года Маск занял седьмое место в рейтинге самых богатых людей планеты. По версии Bloomberg, Маск обошел в рейтинге инвестора Уоррена Баффета.

21 июля 2020 года Маск впервые вошел в пятерку самых богатых людей планеты.

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Автор: Елена Коваленко