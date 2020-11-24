Курс акций американского производителя электромобилей Tesla продолжает стремительно расти, устанавливая новые рекорды.
Об этом сообщает Bloomberg.
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По итогам торговой сессии 23 ноября акции Tesla подорожали на 6,58%, а капитализация компании Илона Маска приблизилась к 500 миллиардам долларов.
Капитализация самой дорогой американской компании Apple составляет 2 трлн долларов (сейчас 1,94 трлн долларов).
Вместе с тем состояние основателя и главы Tesla Илона Маска, которому принадлежит примерно пятая часть всех акций компании увеличилось на 7,24 миллиарда долларов, до 128 миллиарда долларов, и он поднялся на второе место в рейтинге миллиардеров по версии Bloomberg, потеснив основателя Microsoft Билла Гейтса на третье место.
Как менялась позиция в рейтинге
- По состоянию на 1 июля 2020 года, Tesla стала самой дорогой автомобильной компанией мира.
- В июле 2020 года Маск занял седьмое место в рейтинге самых богатых людей планеты. По версии Bloomberg, Маск обошел в рейтинге инвестора Уоррена Баффета.
- 21 июля 2020 года Маск впервые вошел в пятерку самых богатых людей планеты.
- 18 августа 2020 года Илон Маск вошел в четверку богатейших людей мира.
- 9 сентября 2020 года из-за обвала акций Илон Маск за один день потерял $16,3 миллиарда.
- 17 ноября 2020 года на фоне включения Tesla в S&P 500 акции компании стремительно пошли вверх.
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