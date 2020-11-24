По итогам торговой сессии 23 ноября акции Tesla подорожали на 6,58%, а капитализация компании Илона Маска приблизилась к 500 миллиардам долларов.

Курс акций американского производителя электромобилей Tesla продолжает стремительно расти, устанавливая новые рекорды.

Об этом сообщает Bloomberg.

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По итогам торговой сессии 23 ноября акции Tesla подорожали на 6,58%, а капитализация компании Илона Маска приблизилась к 500 миллиардам долларов.

Капитализация самой дорогой американской компании Apple составляет 2 трлн долларов (сейчас 1,94 трлн долларов).

Вместе с тем состояние основателя и главы Tesla Илона Маска, которому принадлежит примерно пятая часть всех акций компании увеличилось на 7,24 миллиарда долларов, до 128 миллиарда долларов, и он поднялся на второе место в рейтинге миллиардеров по версии Bloomberg, потеснив основателя Microsoft Билла Гейтса на третье место.

Как менялась позиция в рейтинге

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Автор: УНИАН