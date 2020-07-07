Хозяйственный суд Киева снова перенес вынесение приговора в деле о злоупотреблении монопольным положением табачными компаниями

Следующее заседание, где продолжится рассмотрение вопроса о штрафных санкциях табачным компаниям, состоится 17 июля.

Хозяйственный суд Киева снова перенес вынесение приговора в деле о наложенных Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) штрафах за злоупотребление монопольным положением при продаже сигарет, при котором основной объем сигарет реализовывался через единственного на рынке дистрибьютора – ООО «Тедис», по данным СМИ, подконтрольного одесскому олигарху Борису Кауфману.

Как передает корреспондент УНИАН, решение об объявлении перерыва сегодня принял Хозяйственный суд Киева. На предыдущем заседании, 26 июня, суд также не смог вынести окончательный приговор и перенес рассмотрение дела.

Сегодняшнее заседание проходило в закрытом режиме, без доступа прессы в здание суда, и длилось менее часа.

В частности, продолжение судебного процесса, в котором "А/Т табачная компания В.А.Т. Прилуки" оспаривает наложенный Антимонопольным комитетом штраф в размере 448,3 млн гривен, перенесено на 17 июля.

Также на 17 июля перенесено дело, по которому компания "Филипп Моррис Украина" оспаривает наложенный штраф АМКУ в размере 1,181 млрд грн.

«Заседание перенесли на 17 июля», - сообщила УНИАН помощник судьи, рассматривавшего дело.

Как сообщал УНИАН, 10 октября 2019 года Антимонопольный комитет Украины наложил штраф за антиконкурентные согласованные действия на четырех крупнейших производителей сигарет в размере 3,1 млрд грн, а также на дистрибьютора «Тедис Украина» в размере 3,4 млрд.

Компания "Тедис Украина" (прежнее название «Мегаполис-Украина») была создана российским дистрибьютором «Мегаполис» в 2010 году. Фактически за полтора года «Мегаполис-Украина» поглотила всех других дистрибьюторов табачных изделий в Украине.

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