Легендарная водка PRIME от одноименного ликеро-водочного завода обновляет дизайн всей своей коллекции.

Такой рестайлинг — это свежий и стильный взгляд на любимую классику, за много лет полюбившеюся потребителю. Теперь облик PRIME ещё более совершенен: в частности бутылка получила новую фигурную этикетку из премиальных материалов, новый именной колпак с золотыми гранями. При этом качество продукта осталось неизменно высоким, ведь над его созданием многие годы трудятся лучшие технологи ЛВЗ PRIME. При производстве водки используются только спирты высочайшего качества и чистейшая артезианская вода из скважины глубиной 700 м.

Уже в ноябре новый PRIME можно будет встретить на полках украинских магазинов по всей Украине.

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Автор: УНИАН