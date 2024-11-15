Еще один более широкий пакет ограничений планируется ввести до годовщины вторжения.

Европейский союз работает над новым пакетом санкций. Ограничения будут направлены против теневого флота танкеров, которые Россия использует для продажи нефти.

Издание Bloomberg пишет, что пакет, который ЕС намерен утвердить до конца года, также будет включать в себя санкции против отдельных лиц, вовлеченных в торговлю. Страны-члены все еще обсуждают детали ограничений, ведь их должны одобрить единогласно все члены блока.

В последние месяцы Евросоюзу становится все труднее добиться одобрения пакета санкций, причем Венгрия часто применяет право вето во время переговоров.

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ЕС также работает над более масштабным пакетом санкций, который он надеется принять в начале 2025 года, когда председательство в блоке перейдет от Венгрии к Польше. Он может включать в себя дальнейшие торговые ограничения, а также повышение тарифов на российские сельскохозяйственные товары. Некоторые страны хотят, чтобы под удар попала российская торговля СПГ.

Этот пакет может быть представлен уже в январе, а цель - принять его до символической даты 24 февраля - третьей годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.

Санкции против России – главные новости

Многочисленные санкции США, Великобритании и ЕС уже затронули десятки танкеров, а также суда и сервисы, используемые для транспортировки российской нефти.

Для этого они запретили компаниям из стран G7 и ЕС покупать нефть, продаваемую по цене выше 60 долларов. Союзники Украины также ввели санкции против ряда компаний в третьих странах, которые помогают России перевозить нефть, стремясь сократить доходы Москвы.

Западным компаниям разрешено предоставлять транспортные, страховые и другие услуги, если нефть продается ниже порогового уровня.

В ответ на режим санкций Москва собрала тайный флот танкеров, чтобы обойти ограничения, продолжая получать прибыль от торговли. Эти доходы подпитывают военную машину Владимира Путина, и США, Великобритания и ЕС сделали их сокращение приоритетной задачей.

В октябре верховный представитель ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что Запад должен ввести санкции против кораблей теневого флота РФ. При этом страны G7 обязались принять меры для предотвращения обхода Москвой санкций.

Кстати, 17 октября Великобритания ввела крупнейший пакет санкций против "теневого флота" России. Под удар попали 18 нефтяных и четыре СПГ-танкера.

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