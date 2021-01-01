Новый закон увеличивает штрафы за продажу подакцизных товаров несовершеннолетним до 6800-13600 грн.

С 1 января 2021 года в Украине вступил в силу закон о запрете продажи электронных сигарет несовершеннолетним лицам.

Это следует из текста закона, опубликованного на сайте Рады.

Читайте такжеС сегодняшнего дня в Украине поднимают минимальную зарплатуНовый закон запрещает продажу несовершеннолетним лицам электронных сигарет и жидкостей для них, а также устройств для нагрева табачных изделий и самих табачных изделий для нагрева.

Кроме того, закон увеличивает штрафы за продажу подакцизных товаров несовершеннолетним до 6800-13600 грн. Сейчас такие штрафы составляют 1700-6800 грн.

Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об ограничении оборота подакцизных товаров, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания и усилении контроля за продажей таких товаров» (№3628) был принят Верховной Радой Украины 2 декабря 2020.

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Автор: Юрий Куликов