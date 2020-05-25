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Эксперты выступили с открытым обращением по дискредитации реформы ГАСИ

20:26, 25 мая 2020
Разное
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Фото dabi.gov.ua

Соответствующее обращение размещено на сайте Реанимационного пакета реформ.

«Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСИ) журналисты называют одним наиболее коррумпированных государственных органов. Существует параллельная официальным органам архстройконтроля сеть, которая собирает средства за выдачу исходных данных и разрешительных документов, за деньги «не замечает» нарушений и фактически руководит органом власти под прикрытием силовых структур», - говорится в обращении.

Но предложенная властями реформа ликвидации ГАСИ, по данным экспертов, вводит 3 новых госоргана:

  • Государственную сервисную службу градостроительства Украины – выполнять регистрационные функции в строительстве;
  • Государственное агентство по вопросам технического регулирования в градостроительстве – определять параметры, ГСН, еврокоды;
  • Государственную инспекцию градостроительства Украины – проводить надзор и контроль в строительстве.

«Сама идея распределения разрешительных и контрольных функций является правильной, но ее внедрение без изменения порядка функционирования приведет к эффекту больной раковой клетки: вместо одного больного органа мы получим три:

  • специалисты архстройконтроля не несут ответственность за неправомерные решения;
  • отсутствуют прозрачные процедуры выдачи разрешений на строительство;
  • строительным контролем с самого начала не предусмотрены проверки соответствия проектов на строительство требованиям градостроительной документации», - говорится в обращении.

Эксперты видят ряд проблем, которые создает введенная реформа:

  • сохранение статус-кво в коррупционной системе архстройконтроля;
  • невозможность рассмотрения всех дел с участием ГАСИ, поскольку после ликвидации этого органа отсутствует его правопреемник, следовательно более в 2800 судебных делах никто не понесет ответственность за нарушение;
  • блокирование проведения любого государственного архитектурно-строительного контроля, следовательно, является обоснованный риск увеличения количества самовольных объектов.

Именно поэтому экспертная среда предлагает:

  • "Реанимировать рабочую группу при Министерстве развития общин и территорий/Правительстве, обновить ее персональный состав, привлечь к ней представителей отрасли и экспертного среды, обеспечить участие в ее работе руководства ЦОИВ.
  • Обеспечить прозрачную процедуру экспертных обсуждений всех последующих изменений и шагов внедряемой реформы сферы градостроительства, а также взвешенное и системное реформирование отрасли"

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