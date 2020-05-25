Эксперты выступили с открытым обращением по дискредитации реформы ГАСИ

Эксперты предлагают реанимировать рабочую группу при Министерстве развития общин и территорий Украины/Правительстве, обновить ее персональный состав, привлечь к ней представителей отрасли и экспертной среды, обеспечить участие в ее работе руководства ЦОИВ.

Эксперты выступили с открытым обращением по дискредитации реформы Государственной архитектурно-строительной инспекции.

Соответствующее обращение размещено на сайте Реанимационного пакета реформ.

«Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСИ) журналисты называют одним наиболее коррумпированных государственных органов. Существует параллельная официальным органам архстройконтроля сеть, которая собирает средства за выдачу исходных данных и разрешительных документов, за деньги «не замечает» нарушений и фактически руководит органом власти под прикрытием силовых структур», - говорится в обращении.

Но предложенная властями реформа ликвидации ГАСИ, по данным экспертов, вводит 3 новых госоргана:

Государственную сервисную службу градостроительства Украины – выполнять регистрационные функции в строительстве;

Государственное агентство по вопросам технического регулирования в градостроительстве – определять параметры, ГСН, еврокоды;

Государственную инспекцию градостроительства Украины – проводить надзор и контроль в строительстве.

«Сама идея распределения разрешительных и контрольных функций является правильной, но ее внедрение без изменения порядка функционирования приведет к эффекту больной раковой клетки: вместо одного больного органа мы получим три:

специалисты архстройконтроля не несут ответственность за неправомерные решения;

отсутствуют прозрачные процедуры выдачи разрешений на строительство;

строительным контролем с самого начала не предусмотрены проверки соответствия проектов на строительство требованиям градостроительной документации», - говорится в обращении.

Эксперты видят ряд проблем, которые создает введенная реформа:

сохранение статус-кво в коррупционной системе архстройконтроля;

невозможность рассмотрения всех дел с участием ГАСИ, поскольку после ликвидации этого органа отсутствует его правопреемник, следовательно более в 2800 судебных делах никто не понесет ответственность за нарушение;

блокирование проведения любого государственного архитектурно-строительного контроля, следовательно, является обоснованный риск увеличения количества самовольных объектов.

Именно поэтому экспертная среда предлагает:

"Реанимировать рабочую группу при Министерстве развития общин и территорий/Правительстве, обновить ее персональный состав, привлечь к ней представителей отрасли и экспертного среды, обеспечить участие в ее работе руководства ЦОИВ.

Обеспечить прозрачную процедуру экспертных обсуждений всех последующих изменений и шагов внедряемой реформы сферы градостроительства, а также взвешенное и системное реформирование отрасли"

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