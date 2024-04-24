По итогам прошлого года ВВП Украины остался ниже довоенного уровня 2013-го.

Валовой внутренний продукт (ВВП) Украины продемонстрировал умеренный рост в первой части года. Об этом сообщает консенсус-прогноз экспертов и чиновников за апрель, обнародованный на сайте Минэкономики.

"В целом по оценкам Минэкономики, рост ВВП в I квартале 2024 года может составить 3,6%", – говорится в публикации.

Отметим, что за первые месяцы года показатели роста оказались такими же. Как сообщила в апреле первый вице-премьер – министр экономики Украины Юлия Свириденко, в январе-феврале рост ВВП оценили на уровне 3,6%.

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Сообщается, что за два года войны страна понесла убытки на сумму 152 млрд долларов – это только прямые убытки. Больше всего пострадали объекты жилого сектора, транспортной инфраструктуры, энергетики, сельского хозяйства, торговли и промышленности.

В общем, потребности страны в реконструкции и восстановлении эксперты оценили в почти 486 млрд долл.

Как экономика Украины прошла 2023-й

По итогам прошлого года украинский ВВП остался ниже довоенного уровня 2013 года на 30%. По информации Государственной службы статистики, реальный ВВП в прошлом году по сравнению с 2022 вырос на 5,3%: номинальный ВВП составил 6537,8 млрд грн.

За первый квартал 2023-го ВВП снизился на 10,5%, однако во втором квартале наблюдался существенный рост, который замедлился в третьем квартале. Отметим, что по итогам 2024 года прогнозируется экономический рост на уровне не менее 4,6%.

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