Нацбанк будет направлять свою политику на сохранение умеренной инфляции в этом году.

Инфляция в Украине ускорится до конца года, однако будет оставаться умеренной.

"НБУ ожидает умеренного ускорения инфляции в последующие месяцы и ее выход за пределы целевого диапазона до конца года. Такая ценовая динамика будет определяться прежде всего сохранением давления на расходы бизнеса в условиях войны, вероятно, несколько ниже урожаями после прошлогодних рекордов, переносом на цены роста заработных плат относительно высокими темпами, а также повышением тарифов на электроэнергию", - рассказал глава Национального банка Андрей Пышный во время брифинга.

Фундаментальное ценовое давление в результате войны будет сохраняться, ожидается ускорение инфляции во втором полугодии. Учитывая это, НБУ будет направлять свою политику на сохранение умеренной инфляции в этом году и возвращение ее к целевому диапазону 5% ± 1 п. п. в последующие годы.

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По словам главы центробанка, как и раньше, взвешенная монетарная политика НБУ и мораторий на повышение большинства жилищно-коммунальных тарифов будут ограничивать рост цен.

"Нацбанк не только будет продолжать политику защиты гривневых сбережений от инфляционного обесценивания, но и покрывать структурный дефицит валюты и сглаживать чрезмерные курсовые колебания для обеспечения устойчивости валютного рынка", - подчеркнул Пышный.

Глава Нацбанка отметил, что эти меры важны для сохранения контроля над инфляционными ожиданиями, удержания инфляции на умеренном уровне в 2024 году и ее возвращения к целевому диапазону 5% ± 1 п. п. в течение следующих лет.

Инфляция в Украине - последние новости

По данным Госстата, потребительская инфляция в годовом измерении в мае ускорилась до 3,3% по сравнению с 3,2% в апреле.

В апреле Национальный банк вместе со снижением учетной ставки улучшил прогноз инфляции до 8,2% на 2024 год и ожидает ее закрепления в целевом диапазоне (5% ± 1 п.п.) в течение следующих лет.

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