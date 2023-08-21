Доминос Пицца закрывает свои заведения в России / фото ua.depositphotos.com

Domino’s Pizza закроет все свои заведения в России, став одной из первых крупных западных сетей быстрого питания, покинувших страну после того, как более года назад ушли McDonald’s и Starbucks.

DP Eurasia - компания, которая владеет правами франшизы на бренд Domino’s Pizza в России, Турции, Азербайджане и Грузии - заявила, что подаст заявление о банкротстве своего российского подразделения DPRussia. Об этом пишет CNN.

"В условиях все более сложной обстановки холдинговая компания DPRussia теперь вынуждена сделать этот шаг, который приведет к прекращению попытки продажи DPRussia как действующего предприятия и к прекращению присутствия группы в России", - говорится в сообщении DP Eurasia.

Видео дня

В компании добавили, что еще слишком рано определять финансовые последствия потенциальной неплатежеспособности.

Компания управляет 142 заведениями в России и является третьим по величине бизнесом по доставке пиццы в стране-террористке. В декабре DP Eurasia заявила, что пересматривает свое присутствие в России, и что работа над возможной продажей "продолжается".

Вполне возможно, что ее пиццерии продолжат работать в России с новым владельцем и под новым брендом, отмечает CNN. McDonald's и Starbucks в России были поглощены местными игроками и переименованы после того, как их материнские компании ушли из страны.

В заявлении зарегистрированной в Нью-Йорке Domino’s Pizza Inc. говорится, что она "прекратила оказывать какую-либо поддержку российскому рынку" через свои дочерние компании в начале 2022 года.

Читайте также:
Raiffeisen отложил уход с российского рынка
Raiffeisen "отложил" уход с российского рынка
Unilever решила отпускать российских сотрудников на войну в Украину
Unilever решила отпускать российских сотрудников на войну в Украину
Mars, PepsiCo и Mondelez показали стремительный рост продаж в России - Bloomberg
Mars, PepsiCo и Mondelez показали стремительный рост продаж в России - Bloomberg
Немецкий Bosch может продать свои заводы в России китайским компаниям - СМИ
Немецкий Bosch может продать свои заводы в России китайским компаниям - СМИ
Терпение лопнуло: Европа требует, чтобы Raiffeisen и UniCredit немедленно ушли из России
Терпение лопнуло: Европа требует, чтобы Raiffeisen и UniCredit немедленно ушли из России
Скандинавская авиакомпания отказалась от кровавой продукции спонсора войны Mondelez
Скандинавская авиакомпания отказалась от "кровавой" продукции спонсора войны Mondelez
Французский производитель шин Michelin продает свой завод на территории РФ
Французский производитель шин Michelin продает свой завод на территории РФ
Украинские киношники в Каннах призвали киностудии прекратить продавать фильмы в Россию
Украинские киношники в Каннах призвали киностудии прекратить продавать фильмы в Россию
Мировой гигант, признанный спонсором войны, остается в России – Reuters
Мировой гигант, признанный спонсором войны, остается в России – Reuters
Деньги не пахнут: Deutsche Bank рекордно увеличил прибыль в России – Reuters
Деньги не пахнут: Deutsche Bank рекордно увеличил прибыль в России – Reuters

Работа иностранных компаний в России - что известно

Уход Domino's Pizza с российского рынка подчеркивает все более трудный выбор, с которым сталкиваются западные компании, оставшиеся в России после начала войны в Украине. Кремль значительно усложнил и удорожил западным компаниям продажу их российских предприятий. И в некоторых случаях он захватывал контроль над местными активами компаний, как, например, в случае с датской пивоварней Carlsberg и французским производителем йогуртов Danone.

По данным экспертов из Йельского университета, более 1000 иностранных компаний прекратили свою деятельность в России с тех пор, как Кремль начал полномасштабное вторжение в Украину.

Еще 378 компаний со всего мира продолжают вести бизнес в России, хотя около половины из них якобы приостановили новые инвестиции и якобы сократили свою деятельность в стране.

Вас также могут заинтересовать новости: