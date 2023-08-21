Компания, которая является третьим по величине бизнесом по доставке пиццы в стране-террористке, подаст заявление о банкротстве.

Domino’s Pizza закроет все свои заведения в России, став одной из первых крупных западных сетей быстрого питания, покинувших страну после того, как более года назад ушли McDonald’s и Starbucks.

DP Eurasia - компания, которая владеет правами франшизы на бренд Domino’s Pizza в России, Турции, Азербайджане и Грузии - заявила, что подаст заявление о банкротстве своего российского подразделения DPRussia. Об этом пишет CNN.

"В условиях все более сложной обстановки холдинговая компания DPRussia теперь вынуждена сделать этот шаг, который приведет к прекращению попытки продажи DPRussia как действующего предприятия и к прекращению присутствия группы в России", - говорится в сообщении DP Eurasia.

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В компании добавили, что еще слишком рано определять финансовые последствия потенциальной неплатежеспособности.

Компания управляет 142 заведениями в России и является третьим по величине бизнесом по доставке пиццы в стране-террористке. В декабре DP Eurasia заявила, что пересматривает свое присутствие в России, и что работа над возможной продажей "продолжается".

Вполне возможно, что ее пиццерии продолжат работать в России с новым владельцем и под новым брендом, отмечает CNN. McDonald's и Starbucks в России были поглощены местными игроками и переименованы после того, как их материнские компании ушли из страны.

В заявлении зарегистрированной в Нью-Йорке Domino’s Pizza Inc. говорится, что она "прекратила оказывать какую-либо поддержку российскому рынку" через свои дочерние компании в начале 2022 года.

Работа иностранных компаний в России - что известно

Уход Domino's Pizza с российского рынка подчеркивает все более трудный выбор, с которым сталкиваются западные компании, оставшиеся в России после начала войны в Украине. Кремль значительно усложнил и удорожил западным компаниям продажу их российских предприятий. И в некоторых случаях он захватывал контроль над местными активами компаний, как, например, в случае с датской пивоварней Carlsberg и французским производителем йогуртов Danone.

По данным экспертов из Йельского университета, более 1000 иностранных компаний прекратили свою деятельность в России с тех пор, как Кремль начал полномасштабное вторжение в Украину.

Еще 378 компаний со всего мира продолжают вести бизнес в России, хотя около половины из них якобы приостановили новые инвестиции и якобы сократили свою деятельность в стране.

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