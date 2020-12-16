Менеджмент заведений обвиняют в организации преступной группы для уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

В Украине разоблачили менеджмент сети пиццерий, работающий под международным брендом, в уклонении от уплаты налогов на сумму 75 млн грн.

Об этом говорится в сообщении Государственной фискальной службы Украины.

Читайте такжеРада отправила на доработку президентский законопроект об "инвестиционных нянях"

"Предварительно установлено, что организованная преступная группа осуществляла свою деятельность для уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах во время предоставления услуг мобильного питания под известным международным брендом", — говорится в сообщении.

По словам и.о. главы ДФС Дмитрия Сосинович, в рамках специальной операции были осуществлены обыски офисных и складских помещений, по результатам которых выявлено и изъято цифровые носители, черновые записи, финансово-хозяйственные документы и деньги.

"Фактически, должностные лица одного из ООО, действуя в составе организованной группы, в течение длительного периода осуществляли на территории Украины реализацию товарно-материальных ценностей через стационарные магазины и интернет-магазин и скрывали реальные объемы полученного дохода, используя подконтрольных физических лиц-предпринимателей, доход которых фактически должен был декларироваться ООО", — добавляют в ведомстве.

По информации сайта "Обозреватель", речь идет о сети пиццерий Domino's Pizza.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН