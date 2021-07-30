Работодатели предлагают украинцам обучение, проживание и трансфер / Иллюстрация REUTERS
Польские работодатели активно приглашают на работу заробитчан из Украины.
Об этом сообщает портал Rabota.ua.
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Что предлагают работодатели:
- обучение;
- рабочую одежду;
- проезд до места работы;
- проживание.
Какие специалисты нужны:
- строители;
- электрики;
- рабочие в депо;
- разнорабочие;
- водители;
- упаковщики.
Сколько платят:
- электрик - 50-70 тыс. грн. в месяц;
- строитель - 33-47 тыс. грн. в месяц;
- работник вагонного депо - 30-38 тыс. грн. в месяц;
- специалист по обслуживанию грузовых автомобилей - 34-48 тыс. грн. в месяц;
- сборщик - 25-28 тыс. грн.
Скриншот rabota.ua
Скриншот rabota.ua
Скриншот rabota.ua
Скриншот rabota.ua
Скриншот rabota.ua
Зарплата в Украине:
- По данным Государственной службы занятости, по состоянию на январь 2021 года количество зарегистрированных безработных составило 477 тысяч человек.
- Согласно результатам опроса среди 7 700 украинских соискателей по состоянию на февраль 2021 года, более 90% заробитчан не планировали искать работу в Украине, а в Польшу выезжал каждый второй соискатель за рубежом.
- Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в марте 2021 года выросла по сравнению с мартом 2020 года на 18,9% - до 13 тыс. 612 грн.
Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в мае 2021 года выросла, по сравнению с маем 2020 года, на 28,1% - до 13 тыс. 499 грн.
Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в июле 2021 года выросла по сравнению с июнем 2020 года на 23,6% - до 14 тыс. 313 грн.
Украинцы в Польше: что необходимо знать
- По официальным данным, в Польше продолжает расти количество легально трудоустроенных работников, большая часть из них - украинцы.
- По состоянию на конец 2020 года было зарегистрировано 725 тысяч официально работающих в Польше иностранцев.
- Это на 36 тысяч больше, чем на конец сентября 2020 года, или на 55 тысяч больше, чем до пандемии, в феврале 2020 года.
- По состоянию на 8 февраля 2021 года в Польше вырос спрос за заробитчан из Украины. В первую пятерку востребованных специальностей вошли специалист по автоматике, кровельщик, слесарь, техник дорожного строительства и техник-программист.
- По состоянию на 21 мая 2021 года Польша ослабила карантинные требования для сезонных рабочих из Украины.
- По состоянию на 20 июля 2021 года в Польше насчитывалось около 1,5 миллиона украинских трудовых мигрантов.