Станки компаний SPINNER и DMG MORI агрессор использует для производства оружия.

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) внесло двух ведущих немецких производителей высокоточных станков SPINNER и DMG MORI в перечень международных спонсоров войны.

Как говорится в сообщении пресс-службы НАПК, станки этих компаний агрессор использует для производства оружия. Отмечается, что Россия продолжает удерживать и покупать станки этих компаний, несмотря на введенные против нее санкции.

SPINNER

Среди импортеров компании-предприятия российского военно-промышленного комплекса, разрабатывающие и изготавливающие компоненты к самолетам Су и МиГ.

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С 24 февраля 2022 года по 30 июня 2023 года, в РФ было импортировано станков и комплектующих SPINNER на почти 15 млн долларов. После начала широкомасштабной войны, объем поставок оборудования компании в РФ увеличился на 500%.

DMG MORI

Компания имеет 16 производственных заводов и 113 торгово-сервисных центров в 88 странах мира. На рынке России представлена через ООО "ДМГ Мори Рус", которое управляет ООО "Ульяновский станкостроительный завод". DMG MORI до сих пор остается активным участником на рынке России, что противоречит ее официальным заявлениям.

Спонсоры войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло ведущие табачные компании мира Japan Tobacco International и Philip Morris International в перечень международных спонсоров войны. Первая компания представлена в России брендами Winston, LD, Mevius, Camel, Sobranie. Вторая - Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M и т. д.

Также в список международных спонсоров войны из-за продолжения работы в России попали британская корпорация Unilever (Domestos, Axe, Rexona, Dove, Calve и другие), банковская группа Raiffeisen Bank, китайский техногигант Xiaomi, французские корпорации Yves Rocher и Auchan, транснациональная корпорация Procter&Gamble (бренды Gillette, Fairy, Tide, Ariel, Lenor, Mr. Proper, Pampers, Always, Head & Shoulders, Old Spice и многие другие), а также компания Mondelez International ("Барни", Oreo, Milka и т. д.).

Кроме того, мировой производитель алкоголя Bacardi признан международным спонсором войны.

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