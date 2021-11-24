За полтора года цены на жилье в Киеве выросли почти на 40%.

За последние полтора года, то есть с начала пандемии коронавируса, цена первичной недвижимости в Киеве выросла на 37%.

Об этом заявил коммерческий директор SAGA Development, основатель M4U Владимир Даниленко, сообщает "НВ Бизнес".

Читайте такжеЛокдаун обрушил рынок вторичного жилья в Украине: что будет с ценамиЭксперт считает, что из-за того, что цены растут быстрее, чем покупательская способность, спрос будет понемногу снижаться.

"В итоге, мы придем к тому, что к концу 2022 года показатели вернутся на уровень 2019: распроданность снизится с 67−68% до 40−45%, а годовой рост цены составит 11−13%", - отметил Даниленко.

Как отметил эксперт, на сегодняшний день более 40% украинцев нуждаются в собственном жилье, однако купить квартиру могут лишь единицы.

"Сегодня потребность в покупке квартиры есть более, чем у 40% людей. Тех, кто может себе позволить купить и покупает — всего 3−5%. При этом, снижение цен на жилье в гривне маловероятно — рост благосостояния населения не поспевает за ростом цен на недвижимость. Если цены продолжат расти теми же темпами, все меньше людей сможет позволить себе покупку квартиры", - отметил эксперт.

Ипотека в Украине:

В конце января 2021 года Кабинет министров утвердил постановление об удешевлении стоимости ипотечных кредитов. Постановление предусматривает, что Фонд развития предпринимательства осуществляет компенсацию процентной ставки до уровня 7% годовых по ипотечным кредитам, предоставленным заемщикам на приобретение жилья, с целью удешевления их стоимости. Компенсацию процентов фонд предоставляет заемщикам, получившим ипотеку в национальной валюте в уполномоченном банке.

26 февраля Фонд развития предпринимательства и 7 уполномоченных банков подписали соглашения в рамках программы "Доступная ипотека под 7%".

Объемы ипотечного кредитования в Украине за первое полугодие 2021 года выросли в 2,5 раза по количеству договоров и в 3,4 раза в денежном выражении, по сравнению с первым полугодием прошлого года.

С января по июнь 2021 года в крупнейших городах Украины - Киеве, Львове, Одессе, Днепре и Харькове - средняя стоимость жилья на вторичном рынке выросла на 6,4-9%.

Автор: Елена Коваленко