Акцизы по этому закону будут постепенно приближаться в своем объеме к минимальным требованиям ЕС.

Верховная Рада сегодня, 4 декабря, приняла закон о повышении акцизов на табачные изделия. Законопроект №11090 во втором чтении поддержали 237 депутатов.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

"В следующем году пачка сигарет вырастет где-то на +40 грн. Может больше, так как акцизы этим законом будут привязаны к евро и постепенно приближаться в своем объеме к минимальным требованиям ЕС", - говорится в сообщении политика.

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При этом депутат отметил, что не прошли правки о выравнивании акцизов по табачным изделиям для электрического нагрева (ТИЭНам).

Повышение акцизов на табачные изделия в Украине - последние новости

4 июня 2024 года депутаты Верховной Рады Украины поддержали в первом чтении законопроект №11090 о повышении акцизного налога на табачные изделия. Тогда документ поддержали 249 народных депутатов.

Народный депутат Ярослав Железняк тогда сообщил, что в 2025 году акциз увеличится на 23%, а затем, в 2016-2028 годах, будет расти на 5% ежегодно. При этом, он отметил, что в 2024 году ждать увеличения можно только в случае девальвации национальной валюты.

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