В этом году на Закарпатье будет завершен ремонт автодороги Н-09 Мукачево-Рахов-Ивано-Франковск-Львов, которую приводят в порядок в рамках программы президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом проинформировала Служба автомобильных дорог в Закарпатской области.

"Национальная автодорога Н-09 Мукачево-Рахов-Ивано-Франковск-Львов одна из самых живописных в Украине. Это флагманский маршрут Западной Украины, соединяющий три области - Закарпатскую, Львовскую и Ивано-Франковскую", – отметили в Службе.

Общая протяженность этой дороги на Закарпатье – 208 км. За 2 года действия программы было отремонтировано 206 км, остальную часть пути обновят в этом году. На этой трассе на высоте 931 м над уровнем моря также расположен Яблонецкий перевал.

"Путешествие Яблуницким перевалом – это сплошной восторг от головокружительных пейзажей. Его еще называют Татарским перевалом и Беркутом. Граничит с Раховским (Закарпатье) и Надворнянским (Ивано-Франковщина) районами", – уточняют в Службе автомобильных дорог.

Ведомство сообщает, что на перевале обустроена смотровая площадка, с которой в хорошую погоду видна часть Свидовецкого массива и гору Близницу, а также горные вершины Говерлы и Петроса.

Трасса Н-09 ведет также к Драгобрату - самому высокогорному курорту Украины, на котором снег держится вплоть до апреля.

Напомним, что ранее координатор программы "Большая стройка", заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко отмечал, что в планах программы на этот год – 5,5 тыс. км дорог государственного значения и более 1,4 тыс. км автодорог местного значения.