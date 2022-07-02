Ассоциация европейских государственных почтовых операторов PostEurop приостановила членские права "Почты России" и "Белпочты".
Об этом пресс-служба "Укрпочты" сообщает в Facebook.
"Впервые в истории существования Ассоциации Европейских государственных почтовых операторов PostEurop членские права "Почты России" и "Белпочты" приостановлены на неопределенный срок", - говорится в сообщении.
Приостановление членства в ассоциации означает, что почтовые операторы России и Беларуси теряют возможность участвовать в цивилизованном развитии почтовой отрасли.
PostEurop:
PostEurop - объединение государственных почтовых операторов Европы, одно из учредительных объединений Всемирного почтового Союза. PostEurop был создан в 1993 году для упрощения почтового обращения в Европе.
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