Приостановление членства в PostEurop означает, что почтовые операторы России и Беларуси теряют возможность участвовать в цивилизованном развитии почтовой отрасли.

Ассоциация европейских государственных почтовых операторов PostEurop приостановила членские права "Почты России" и "Белпочты".

Об этом пресс-служба "Укрпочты" сообщает в Facebook.

"Впервые в истории существования Ассоциации Европейских государственных почтовых операторов PostEurop членские права "Почты России" и "Белпочты" приостановлены на неопределенный срок", - говорится в сообщении.

Приостановление членства в ассоциации означает, что почтовые операторы России и Беларуси теряют возможность участвовать в цивилизованном развитии почтовой отрасли.

PostEurop:

PostEurop - объединение государственных почтовых операторов Европы, одно из учредительных объединений Всемирного почтового Союза. PostEurop был создан в 1993 году для упрощения почтового обращения в Европе.

Вас также могут заинтересовать новости: